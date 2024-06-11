https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/adanada-sulama-kanali-yine-can-aldi-1084705721.html
Adana'da sulama kanalı yine can aldı
Adana'da sulama kanalı yine can aldı
Sputnik Türkiye
Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T09:35+0300
2024-06-11T09:35+0300
2024-06-11T09:35+0300
türkiye
adana
kanal
su
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10 Mayıs saat 18.45 sıralarında sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girerek bir süre sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar ederken bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başlayan arama kurtarma çalışmalarında Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.Yapılan incelemelerin ardından cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/adanada-hava-sicakligi-40-dereceyi-asti-1084541432.html
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adana, kanal, su
Adana'da sulama kanalı yine can aldı
Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
10 Mayıs saat 18.45 sıralarında sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girerek bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar ederken bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.
Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başlayan arama kurtarma çalışmalarında Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.