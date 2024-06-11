https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/adanada-sulama-kanali-yine-can-aldi-1084705721.html

Adana'da sulama kanalı yine can aldı

Adana'da sulama kanalı yine can aldı

Sputnik Türkiye

Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T09:35+0300

2024-06-11T09:35+0300

2024-06-11T09:35+0300

türkiye

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10 Mayıs saat 18.45 sıralarında sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girerek bir süre sonra gözden kayboldu.Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar ederken bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başlayan arama kurtarma çalışmalarında Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.Yapılan incelemelerin ardından cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/adanada-hava-sicakligi-40-dereceyi-asti-1084541432.html

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