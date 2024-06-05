https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/adanada-hava-sicakligi-40-dereceyi-asti-1084541432.html

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Sputnik Türkiye

Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T20:21+0300

2024-06-05T20:21+0300

2024-06-05T20:21+0300

türkiye

adana

sıcaklık

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Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.'Gölgede olsanız bile hava sıcak'Parkta eşiyle gezen 70 yaşındaki Hüseyin Tatlı, haziranın sıcak başladığını söyledi.Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak" dedi.Araç termometreleri 49 dereceyi gösterdiÖte yandan, hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktığı kentte, araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil ise demir yığınına döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/adanada-sicaktan-dolayi-eski-arabalara-ev-tipi-klima-takiliyor--1084522493.html

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