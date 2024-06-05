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Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
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Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.'Gölgede olsanız bile hava sıcak'Parkta eşiyle gezen 70 yaşındaki Hüseyin Tatlı, haziranın sıcak başladığını söyledi.Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak" dedi.Araç termometreleri 49 dereceyi gösterdiÖte yandan, hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktığı kentte, araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil ise demir yığınına döndü.
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adana, sıcaklık
adana, sıcaklık

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

20:21 05.06.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAYAdana'da son iki haftada 5 boğulma vakası yaşanınca serinlemek için sulama kanalına giren gençler, kendilerince ip ile güvenlik önlemi geliştirdi.
Adana'da son iki haftada 5 boğulma vakası yaşanınca serinlemek için sulama kanalına giren gençler, kendilerince ip ile güvenlik önlemi geliştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA / MEHMET UMUT BAKAY
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Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü.
Meteoroloji verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktı.
Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.
Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.
Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

'Gölgede olsanız bile hava sıcak'

Parkta eşiyle gezen 70 yaşındaki Hüseyin Tatlı, haziranın sıcak başladığını söyledi.
Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak" dedi.

Araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi

Öte yandan, hava sıcaklığı bugün 43 dereceye kadar çıktığı kentte, araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.
© İHA Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü.
 Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle alev alan otomobil demir yığınına döndü.
© İHA
Aşırı sıcaklar nedeniyle Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce otomobil alev topuna döndü.
Çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil ise demir yığınına döndü.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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