Adana'da Sevgililer Günü'nde öldürülen 19 yaşındaki kişinin 'tetikçi' olduğu ortaya çıktı
09:17 11.06.2024 (güncellendi: 09:18 11.06.2024)
© İHAadana cinayet
© İHA
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Adana'da Sevgililer Günü'nde öldürülen 19 yaşındaki İ.A'nın “tetikçi” olduğu ortaya çıktı. Gencin ölüm emri verilen şahsı yaraladığı için öldürüldüğü öne sürüldü. Olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine 14 Şubat'ta giden Y.B. (20), sevgilisi İ.A'yı (19) kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğü söyleyip portakal bahçesine gömdüğü ihbarını yaptı.
Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Y.B gözaltına alındı.
Ekipler daha sonra İ.A'nın cesedini bulmak için çalışma başlattı.
“Kiralık otomobilin GPS'den adres tespit edildi, kadavra köpeği ‘Asena' cesedi buldu”
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.B'nin kiraladığı otomobilin GPS'den koordinatları bularak İ.A'nın Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bir bahçede olduğu tespit etti.
Kadavra köpeği ‘Asena' bahçede yaptığı aramada İpek'in toprağa gömülü cesedini buldu.
Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Y.B gözaltına alındı.
Ekipler daha sonra İ.A'nın cesedini bulmak için çalışma başlattı.
“Kiralık otomobilin GPS'den adres tespit edildi, kadavra köpeği ‘Asena' cesedi buldu”
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.B'nin kiraladığı otomobilin GPS'den koordinatları bularak İ.A'nın Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bir bahçede olduğu tespit etti.
Kadavra köpeği ‘Asena' bahçede yaptığı aramada İpek'in toprağa gömülü cesedini buldu.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW223881Adana cinayet
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW223881
“İşkence edip sonra da tabancayla vurmuşlar”
Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İ.A'ya yapılan otopside 11 Şubat'ta önce öldüresiye işkence yapılarak kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından da tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Öldürülen gencin cenazesi Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığında toprağa verildi.
Öldürülen gencin cenazesi Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığında toprağa verildi.
“Polis öldürülen kişinin tetikçi olduğunu tespit etti”
Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip İ.A'nın cinayetini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan çalışmalarda İ.A.'nın 3 gün önce İzmir'den gelerek sosyal medya üzerinden tanışıp buluştuğu E.A.'yı (22), evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığını tespit etti.
Tedavisinin ardından taburcu olan E.A. ifadesinde, ”İnternette tanışıp, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu” dedi.