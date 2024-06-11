https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/abdde-boga-seyircilerin-arasina-daldi-4-yarali-1084718192.html

ABD'de rodeo sırasında boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı

ABD'de rodeo sırasında boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T13:29+0300

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ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü.Geçen cumartesi günü çekilen görüntülerde Sisters kentinde gösteri sırasında bir boğa korkulukların üzerinden atlayarak seyircilerin arasına daldı.Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olayda yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi.Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

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ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı Sputnik Türkiye ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı 2024-06-11T13:29+0300 true PT0M41S

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