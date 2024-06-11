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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyenden-kieve-mesaj-birligimiz-sizin-evinizdir-1084716777.html
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Kiev’e mesaj: Birliğimiz sizin evinizdir
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Kiev’e mesaj: Birliğimiz sizin evinizdir
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev’e... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:59+0300
2024-06-11T13:04+0300
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Von der Leyen, Ukrayna'nın gerekli tüm adımları yerine getirdiğini ifade ederek haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini bildirdi.Konuşmasında, Rus ordusunun ilerlediği Ukrayna bölgesi Harkov’a atıfta bulunarak, “Harkov, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir" diyen AB Komisyonu Başkanı, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.Ukrayna'nın belirlenen tüm adımları yerine getirdiğini söyleyen von der Leyen, "İşte bu nedenle AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.Konferans'ta Vladimir Zelenskiy de yer aldı.AB'den Ukrayna'ya 1.9 milyar euroluk destekVon der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.Söz konusu miktarın yüzde 90'ının savunmaya, yüzde 10'unun da yeniden inşaya harcanacağını kaydeden von der Leyen, İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunun tartışılacağını ifade etti.Von der Leyen, AB'nin ayrıca haziran sonuna kadar Ukrayna'ya ilave 1.9 milyar euroluk destek sağlayacağını duyurdu.AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/avrupa-kendi-korkulari-ve-yaptigi-hatalar-yuzunden-zayifliyor-1083980242.html
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ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, rusya, ab üyeliği
ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa, avrupa birliği, ukrayna, rusya, ab üyeliği

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Kiev’e mesaj: Birliğimiz sizin evinizdir

12:59 11.06.2024 (güncellendi: 13:04 11.06.2024)
© JOHN MACDOUGALLAB Komisyonu Başkanı von der Leyen Zelenskiy ile
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© JOHN MACDOUGALL
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Almanya’nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev’e desteklerinin süreceğini belirtirken, "Harkov, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir" diye konuştu.
Von der Leyen, Ukrayna'nın gerekli tüm adımları yerine getirdiğini ifade ederek haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini bildirdi.
Konuşmasında, Rus ordusunun ilerlediği Ukrayna bölgesi Harkov’a atıfta bulunarak, “Harkov, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir" diyen AB Komisyonu Başkanı, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.
Ukrayna'nın belirlenen tüm adımları yerine getirdiğini söyleyen von der Leyen, "İşte bu nedenle AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Konferans'ta Vladimir Zelenskiy de yer aldı.

AB'den Ukrayna'ya 1.9 milyar euroluk destek

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.
Söz konusu miktarın yüzde 90'ının savunmaya, yüzde 10'unun da yeniden inşaya harcanacağını kaydeden von der Leyen, İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunun tartışılacağını ifade etti.
Von der Leyen, AB'nin ayrıca haziran sonuna kadar Ukrayna'ya ilave 1.9 milyar euroluk destek sağlayacağını duyurdu.
AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.
Macron von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
DÜNYA
Avrupa, kendi korkuları ve yaptığı hatalar yüzünden zayıflıyor
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