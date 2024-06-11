https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/2-parca-degiseni-var-diye-satin-almisti-3-farkli-aractan-parcalarla-toplandigi-ortaya-cikti-1084708924.html

2 parça değişeni var diye satın almıştı: 3 farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı

2 parça değişeni var diye satın almıştı: 3 farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, 2 parça değişen olarak satın aldığı aracın ekspertiz raporunda 3 farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T10:47+0300

2024-06-11T10:47+0300

2024-06-11T10:47+0300

türkiye

konya

otomobil

araç

ekspertiz

toplama

dolandırıcılık

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Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, 2 parça değişen olarak bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin 3 farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı.Otomobil almak isteyen A.K., beğendiği otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi. Aracı satmak isteyen kişinin 6 ay önce yaptırılan ekspertiz raporunu göstermesi üzerine A.K. aracı yeniden kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, ön ve arka bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.K. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.'3 parçadan 1 araç yapmışlar'Son zamanlarda artan araç birleştime olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Bir araç geldi bu araç için vatandaşa ‘2 tane değişeni var, başka bir şeyi yok' denilmiş. Gelen aracı biz de incelemeye başladık. Çalışma sonrası aracın arka tarafının kendi rengi ile farklı renk olduğunu gördük. Alt kısımda da aracı kaldırdığımızda kesme olduğunu, kapı içlerinden 2 ekleme bir araç olduğunu belirledik. Daha sonra aracın ön kısmına baktığımızda ön kısmı gri olduğunu gördük daha sonrasında tavanının da siyah olduğunu tespit ettik. Aracın arka kısmı lacivert, ön kısmı gri, tavan kısmı ise siyah 3 parçadan 1 araç yapmışlar. Aracı getiren kişiye bunu gösterdiğimiz zaman şoke oldu. Daha önceden ekspertiz raporunun olduğunu söyledi ama alakası yok” dedi.'Bu işi verilen reklamlar değil, ustalar yapar'Araç alacak vatandaşlara uyarıda bulunan oto ekspertiz uzmanı Uysal, “Artık vatandaş kime güveneceğini bilemiyor. Bunun nedeni tabelaya gidiyor vatandaşlarımız. Bu işi verilen reklamlar değil, ustalar yapar. İyi bir usta olmadan hangi ekspertize giderseniz gidin mutlaka başarısız olacaksınız. Aradan 6 ay geçmiş. Bu sürede kaza yapmıştır. Eski raporda bir şey yoktur, kendisi yaptırmıştır. Araçta hasar kaydı olmayabilir. Sanayiye gider yaptırır. Sadece değişen olur ama hasar kaydı yok. Biz bu işte sigortada kaza tespit tutanağı yok ama 5 parça değişen araçları çok gördük. Vatandaşlarımızın dikkatli olması noktasında uyarmak istiyoruz” diye konuştu.

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konya, otomobil, araç, ekspertiz, toplama, dolandırıcılık