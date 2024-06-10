https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/yksde-yapay-zeka-ile-kopya-ceken-kisi-yakalandi-kimsenin-aklina-gelmeyecek-bir-sistem-kurmus-1084685583.html

YKS'de yapay zeka ile kopya çeken kişi yakalandı: Kimsenin aklına gelmeyecek bir sistem kurmuş

YKS'de yapay zeka ile kopya çeken kişi yakalandı: Kimsenin aklına gelmeyecek bir sistem kurmuş

Sputnik Türkiye

Isparta'da polis, cumartesi günü yapılan üniversite sınavından bir öğrencinin hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan öğrencinin düğme kamera ve yapay zeka... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T14:09+0300

2024-06-10T14:09+0300

2024-06-10T14:16+0300

türkiye

yapay zeka

kamera

kamera kayıtları

sınav

kopya

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084685877_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_435bb0881bd66a6e3801cdb657e69b5a.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.Yapay zeka ile anlık cevap veren sistem geliştirmiş Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi. '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.Ayakkabısının içine yerleştirdi Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ayse-ates-ozel-ile-gorustu-bahcelinin-konusmasi-ardindan-cumhurbaskanli-ile-gorusemedim--1084683954.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, kamera, kamera kayıtları, sınav, kopya, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym