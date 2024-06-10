https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/yksde-yapay-zeka-ile-kopya-ceken-kisi-yakalandi-kimsenin-aklina-gelmeyecek-bir-sistem-kurmus-1084685583.html
YKS'de yapay zeka ile kopya çeken kişi yakalandı: Kimsenin aklına gelmeyecek bir sistem kurmuş
YKS'de yapay zeka ile kopya çeken kişi yakalandı: Kimsenin aklına gelmeyecek bir sistem kurmuş
Sputnik Türkiye
Isparta'da polis, cumartesi günü yapılan üniversite sınavından bir öğrencinin hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan öğrencinin düğme kamera ve yapay zeka... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T14:09+0300
2024-06-10T14:09+0300
2024-06-10T14:16+0300
türkiye
yapay zeka
kamera
kamera kayıtları
sınav
kopya
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.Yapay zeka ile anlık cevap veren sistem geliştirmiş Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi. '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.Ayakkabısının içine yerleştirdi Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ayse-ates-ozel-ile-gorustu-bahcelinin-konusmasi-ardindan-cumhurbaskanli-ile-gorusemedim--1084683954.html
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yapay zeka, kamera, kamera kayıtları, sınav, kopya, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
yapay zeka, kamera, kamera kayıtları, sınav, kopya, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
YKS'de yapay zeka ile kopya çeken kişi yakalandı: Kimsenin aklına gelmeyecek bir sistem kurmuş
14:09 10.06.2024 (güncellendi: 14:16 10.06.2024)
Isparta'da polis, cumartesi günü yapılan üniversite sınavından bir öğrencinin hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan öğrencinin düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çektiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi.
Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.
Yapay zeka ile anlık cevap veren sistem geliştirmiş
Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi. '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.
Ayakkabısının içine yerleştirdi
Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.