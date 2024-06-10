Ayşe Ateş'den Özel'e ziyaret: 'Bahçeli'nin konuşması ardından Cumhurbaşkanı ile görüşemedim'

“10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu, 'Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın' dedi. Bence, Cumhurbaşkanı’yla yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanı’na mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Bizi korumamasını ve görüşmemesine yönelik bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağırılmadım. Normalde geçen hafta içi bizimle görüşecekti. Bahçeli’nin çağrısı karşılık buldu.”