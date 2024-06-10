https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ayse-ates-ozel-ile-gorustu-bahcelinin-konusmasi-ardindan-cumhurbaskanli-ile-gorusemedim--1084683954.html
Ayşe Ateş'den Özel'e ziyaret: 'Bahçeli'nin konuşması ardından Cumhurbaşkanı ile görüşemedim'
Ayşe Ateş'den Özel'e ziyaret: 'Bahçeli'nin konuşması ardından Cumhurbaşkanı ile görüşemedim'
Sputnik Türkiye
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T13:53+0300
2024-06-10T13:53+0300
2024-06-10T14:06+0300
politika
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Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etti.Görüşmenin ardından açıklama yapan Ayşe Ateş şunları söyledi: Ateş, “Özgür Bey’le görüşmemde kendisini mahkemeye davet ettim ve teşekkür ettim” dedi. Ne olmuştu? Devlet Bahçeli, adı Sinan Ateş cinayetinde geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı da yanına alarak bir açıklama yapmış ve o açıklamada "Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız. Bunların üstünden geleceğiz. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/suikastin-goruntuleri-ilk-kez-ortaya-cikti-sinan-atesin-vurulma-ani-kayda-alinmis-1083780505.html
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özgür özel
Ayşe Ateş'den Özel'e ziyaret: 'Bahçeli'nin konuşması ardından Cumhurbaşkanı ile görüşemedim'
13:53 10.06.2024 (güncellendi: 14:06 10.06.2024)
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.
Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etti.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Ayşe Ateş şunları söyledi:
“10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu, 'Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın' dedi. Bence, Cumhurbaşkanı’yla yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanı’na mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Bizi korumamasını ve görüşmemesine yönelik bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağırılmadım. Normalde geçen hafta içi bizimle görüşecekti. Bahçeli’nin çağrısı karşılık buldu.”
Ateş, “Özgür Bey’le görüşmemde kendisini mahkemeye davet ettim ve teşekkür ettim” dedi.
Devlet Bahçeli, adı Sinan Ateş cinayetinde geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı da yanına alarak bir açıklama yapmış ve o açıklamada "Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız. Bunların üstünden geleceğiz. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur" şeklinde ifadeler kullanmıştı.