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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordusunun-mukavemet-noktasini-vurdu-1084670164.html
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını vurdu
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını vurdu
Sputnik Türkiye
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçakları, özel askeri harekat bölgesinin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen Ukrayna ordu birliklerine ait... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T07:36+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus hava-uzay kuvvetleri
su-34
akıllı bomba
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, Vostok Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın bir mukavemet noktası ve insan gücüne yönelik saldırı düzenledi. Saldırı, evrensel uçuş ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.İstihbaratın tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü kaydedildi.Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Bakanlığın açıklamasına göre, Su-34 pilotu Andrey, “Hava teçhizatını işletme sırasında kazanılan deneyime dayanarak özel askeri harekatla ilgili görevleri yerine getirmek için uçakları kalkışa hazırlamanın yanı sıra, bilimsel çalışmalarla yeni bilimsel çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu bilimsel çözümlere dayanarak tasarımcılar ve endüstri, uçaklarımızın verimliliğini artırmak için daha gelişmiş çözümler ve ek önlemler geliştiriyor” diye konuştu.Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/cecen-lider-kadirov-rus-birlikleri-rijevka-koyunun-kontrolunu-ele-gecirdi-1084668434.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus hava-uzay kuvvetleri, su-34, akıllı bomba, ukrayna ordusu
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus hava-uzay kuvvetleri, su-34, akıllı bomba, ukrayna ordusu

Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mukavemet noktasını vurdu

07:36 10.06.2024 (güncellendi: 08:34 10.06.2024)
© Sputnik / РИА НовостиSu-34 savaş uçağı FAB bombası
Su-34 savaş uçağı FAB bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rus Su-34 avcı-bombardıman uçakları, özel askeri harekat bölgesinin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen Ukrayna ordu birliklerine ait bir mukavemet noktasına ve insan gücüne FAB-500 bombalarıyla saldırı gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 çok işlevli hipersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, Vostok Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın bir mukavemet noktası ve insan gücüne yönelik saldırı düzenledi. Saldırı, evrensel uçuş ve düzeltme modülüne sahip FAB-500 güdümsüz uçak bombalarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
İstihbaratın tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü kaydedildi.
Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.
Bakanlığın açıklamasına göre, Su-34 pilotu Andrey, “Hava teçhizatını işletme sırasında kazanılan deneyime dayanarak özel askeri harekatla ilgili görevleri yerine getirmek için uçakları kalkışa hazırlamanın yanı sıra, bilimsel çalışmalarla yeni bilimsel çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu bilimsel çözümlere dayanarak tasarımcılar ve endüstri, uçaklarımızın verimliliğini artırmak için daha gelişmiş çözümler ve ek önlemler geliştiriyor” diye konuştu.
Rus hava kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında konvoylara eşlik ediyor, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını yok ediyor, hava indirme birliklerini ve askeri kargoları hedeflere ulaştırıyor, özel askeri harekat görevlerini yerine getiren yerdeki birimlere hava desteği sağlıyor.
Ukrayna operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
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