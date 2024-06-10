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Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip yeri Karapınar, Dünya Çevre Günü'nde BM'ye ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip yeri Karapınar, Dünya Çevre Günü'nde BM'ye ev sahipliği yaptı
Sputnik Türkiye
Eğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T15:49+0300
2024-06-10T15:50+0300
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kalyon pv
kalyon karapınar güneş enerjisi santrali
meke gölü
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Karapınar, Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip bölgesi olarak Konya'da yer alıyor. Sadece çorak arazisiyle değil, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraliyle de dikkat çeken Karapınar, hem doğa harikası hem de enerji üretim üssü olarak öne çıkıyor.Çünkü Karapınar, doğa ile teknolojinin buluştuğu ‘gizemli bir yer’. Güneş enerjisi santrali ile doğaya hayat veren bu bölge, geleceğin enerji çözümlerine ilham kaynağı oluyor. Bu nedenle de Karapınar'ın hem doğa tutkunlarını hem de teknoloji meraklılarını cezbetmesi kaçınılmaz oluyor.BM’in Dünya Çevre Günü için adresi fenomen güneş enerjisi üssü SCADA BinasıBu sene ise bölge, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu Heyeti’nin (BM Habitat) misafirlerini ağırladı.Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES’in de bulunduğu alan Türkiye'nin sürdürülebilir enerji alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor.Tüm bu bölgenin kontrol merkezi olan SCADA Binası, çevresindeki kurak alana tezat olarak yeşillikli bir uzay üssünü andırması ile uluslararası olarak mimari sembol haline gelmiş bir yer.Güneş panellerinin Kalyon PV tarafından üretildiği bu devasa enerji üretim tesisi, ev sahipliği yaptığı Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024 etkinliğinde, gençlerin sürdürülebilir bir gelecek için nasıl aktif rol alabileceği tartışıldı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırmanın önemine dikkat çekerek şunları anlattı:Karapınar yeşeriyor: ‘Ot bitmez’ denilen yerde şu an koyunlar için otlama alanı oluştuSadece Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağlayan santralde, panellerin oluşturduğu gölge endemik bitkilerin yeşermesine ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesine destek olarak çölün ortasında sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. BM Habitat Heyeti de, ‘Otlatma Pilot Uygulaması’ kapsamında 1000 koyunun otladığı proje sahasını Dünya Çevre Günü kapsamında ziyaret etti.Video konferans yolu ile panele katılan BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar da Birleşmiş Milletler Habitat olarak çevresel ayak izini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Sıfır Atık projesini hayata geçirdikleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bizi ağırladıkları için Kalyon PV'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını vurgulayan Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar ise “Önemi her geçen yıl biraz daha iyi anlaşılan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ vesilesiyle; Birleşmiş Milletler Habitat Gençlik Danışma Kurulu’nu, Kalyon PV ev sahipliğinde ülkemizde, Holdingimizin yenilenebilir enerji alanındaki gurur projesi Kalyon Karapınar GES’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kalyon Holding ailesi adına; dünyamızın geleceği için böylesine kritik bir süreçte, Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa bir şekilde, Konya Karapınar’dan tüm dünya gençliğine seslenmek ayrıca bir gurur kaynağı…” ifadelerini kullandı.Karapınar Çölü nasıl oluştu?Çöl, nasıl oluştuğu konusunda bilim insanlarını da meraklandırıyor. Jeolojik süreçler ve iklim değişikliklerinin etkisiyle oluştuğu düşünülen Karapınar Çölü, zaman içinde erozyonun etkisiyle şekillenmiş ve bugünkü halini almış.Karapınar Çölü, geçmişte bir gölün yerini aldığı bir çöl oluşumu örneğidir. Milyonlarca yıl önce bu bölge, büyük bir göl olan Tethys Denizi ile kaplıydı. Ancak iklim değişiklikleri ve coğrafi değişiklikler sonucunda göl zamanla kurudu ve geride büyük bir tuz tabakası bıraktı.Karapınar Çölü'nün, ekosistemi ve bitki örtüsü bakımından da dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Özellikle çöldeki endemik bitki türleri, biyolojik çeşitliliği açısından önem taşıyor. Ancak, son yıllarda çöldeki doğal dengenin bozulması endişe verici boyutlara ulaşıyor. İklim değişikliği, tarımsal faaliyetler ve plansız kentleşme gibi etkenler, çöl ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını zorlaştırıyor.Uzmanlar, Karapınar Çölü'nün doğal yapısının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguluyorlar.Meke Krater Gölü nerede?Çölde bir de 'dünyanın nazar boncuğu' diye tanınan Meke Gölü bulunuyor. Göl, iklim değişikliği ile iyice ısınan hava nedeniyle 2020 yılı sonlarında tamamen kurumuştu. Meke Krater Gölü, iki aşamalı olarak yaşanan bir volkanik patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana geldi. Kaynaklara göre, yaklaşık 8 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlama gerçekleşti ve gölün ortası da suyla doldu.Karapınar'a Nasıl Gidilir?Karapınar'a ulaşım oldukça kolay. Konya iline bağlı olan bu bölgeye, karayolu ile rahatlıkla ulaşılabiliyor. Konya şehir merkezine 94 km uzaklıkta olan Karapınar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Karapınar'ın çölü ve güneş enerjisi hakkında bilmeniz gerekenler1. Türkiye'nin tek çölü: KarapınarKonya Karapınar, Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip bölgesi olarak biliniyor. Çorak araziler, kum tepeleri ve geniş çöl manzaraları, bölgenin doğal güzelliklerini oluşturuyor. Bu eşsiz coğrafya, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için benzersiz manzaralar sunuyor.2. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali: Kalyon Karapınar GESKarapınar, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne ev sahipliği yapıyor. Bu devasa tesis, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olarak dikkat çekiyor. Kalyon PV tarafından üretilen güneş panelleriyle donatılan santral, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu enerji üretimiyle de öne çıkıyor.3. Sürdürülebilir enerji üretimiKalyon Karapınar GES, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak sürdürülebilir enerji üretiminde önemli bir rol oynuyor. Yıllık 1.7 milyon ton karbon emisyonunu önleyen bu proje, çevreye duyarlı enerji üretiminde örnek teşkil ediyor. Santralin kurulu gücü, yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacını temiz enerjiyle karşılıyor.4. Ekolojik dengenin korunmasıKarapınar'da kurulan güneş enerjisi santrali, doğaya yeniden hayat veriyor. Endemik bitkilerin yeşermesine ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayarak bölgenin ekolojik dengesini koruyor. Çorak arazilerde gerçekleştirilen bu proje, sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atıyor.5. Çöl turizmi ve doğal güzelliklerKarapınar, çöl turizmi için büyük bir potansiyele sahip. Çorak arazileri, kum tepeleri ve geniş çöl manzaraları, doğa severler ve macera arayanlar için çekici bir destinasyon oluşturuyor. Bu bölge, Türkiye'nin farklı iklim özelliklerini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor.6. Teknolojik başarı ve yenilikçi projelerKalyon PV'nin ürettiği güneş panelleri, ileri teknoloji kullanılarak Ankara'daki fabrikada üretiliyor. Bu paneller, yüzde 100 Türk sermayesi ve yüzde 90 yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Karapınar'da kullanılan bu paneller, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki başarısını ve teknolojik kapasitesini gözler önüne seriyor.
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Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip yeri Karapınar, Dünya Çevre Günü'nde BM'ye ev sahipliği yaptı

15:49 10.06.2024 (güncellendi: 15:50 10.06.2024)
© FotoğrafEğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip. Ayrıca bu yıl BM'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de ev sahipliği yaptı. Peki, Karapınar Çölü hakkında bilmeniz gerekenler ne?
Eğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip. Ayrıca bu yıl BM'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de ev sahipliği yaptı. Peki, Karapınar Çölü hakkında bilmeniz gerekenler ne? - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© Fotoğraf
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Eğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip. Ayrıca bu yıl BM'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de ev sahipliği yaptı. Peki, Karapınar Çölü hakkında bilmeniz gerekenler ne?
Karapınar, Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip bölgesi olarak Konya'da yer alıyor. Sadece çorak arazisiyle değil, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraliyle de dikkat çeken Karapınar, hem doğa harikası hem de enerji üretim üssü olarak öne çıkıyor.
Çünkü Karapınar, doğa ile teknolojinin buluştuğu ‘gizemli bir yer’. Güneş enerjisi santrali ile doğaya hayat veren bu bölge, geleceğin enerji çözümlerine ilham kaynağı oluyor. Bu nedenle de Karapınar'ın hem doğa tutkunlarını hem de teknoloji meraklılarını cezbetmesi kaçınılmaz oluyor.

BM’in Dünya Çevre Günü için adresi fenomen güneş enerjisi üssü SCADA Binası

Bu sene ise bölge, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu Heyeti’nin (BM Habitat) misafirlerini ağırladı.
Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES’in de bulunduğu alan Türkiye'nin sürdürülebilir enerji alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor.
Tüm bu bölgenin kontrol merkezi olan SCADA Binası, çevresindeki kurak alana tezat olarak yeşillikli bir uzay üssünü andırması ile uluslararası olarak mimari sembol haline gelmiş bir yer.
Güneş panellerinin Kalyon PV tarafından üretildiği bu devasa enerji üretim tesisi, ev sahipliği yaptığı Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024 etkinliğinde, gençlerin sürdürülebilir bir gelecek için nasıl aktif rol alabileceği tartışıldı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırmanın önemine dikkat çekerek şunları anlattı:
“Tam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki çevre ve iklim dostu panellerimiz arasında BM heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendileri ülke ülke dolaşarak daha temiz bir dünya tasarlamak adına farkındalık oluşturuyorlar. Kalyon PV olarak, biz Karapınar'da bu dünyayı nasıl oluşturduğumuzu göstermiş olduk"

Karapınar yeşeriyor: ‘Ot bitmez’ denilen yerde şu an koyunlar için otlama alanı oluştu

© Fotoğraf : Emrah GurelEğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip. Ayrıca bu yıl BM'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de ev sahipliği yaptı. Peki, Karapınar Çölü hakkında bilmeniz gerekenler ne?
Eğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip. Ayrıca bu yıl BM'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de ev sahipliği yaptı. Peki, Karapınar Çölü hakkında bilmeniz gerekenler ne? - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
Eğer 'Türkiye’de çöl var mı' sorusunu merak ediyorsanız, Karapınar’ı duymamışsınızdır. Türkiye’nin tek çöl iklimine sahip olan bu bölge, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip. Ayrıca bu yıl BM'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de ev sahipliği yaptı. Peki, Karapınar Çölü hakkında bilmeniz gerekenler ne?
© Fotoğraf : Emrah Gurel
Sadece Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağlayan santralde, panellerin oluşturduğu gölge endemik bitkilerin yeşermesine ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesine destek olarak çölün ortasında sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. BM Habitat Heyeti de, ‘Otlatma Pilot Uygulaması’ kapsamında 1000 koyunun otladığı proje sahasını Dünya Çevre Günü kapsamında ziyaret etti.
Video konferans yolu ile panele katılan BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar da Birleşmiş Milletler Habitat olarak çevresel ayak izini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Sıfır Atık projesini hayata geçirdikleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bizi ağırladıkları için Kalyon PV'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını vurgulayan Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar ise “Önemi her geçen yıl biraz daha iyi anlaşılan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ vesilesiyle; Birleşmiş Milletler Habitat Gençlik Danışma Kurulu’nu, Kalyon PV ev sahipliğinde ülkemizde, Holdingimizin yenilenebilir enerji alanındaki gurur projesi Kalyon Karapınar GES’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kalyon Holding ailesi adına; dünyamızın geleceği için böylesine kritik bir süreçte, Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa bir şekilde, Konya Karapınar’dan tüm dünya gençliğine seslenmek ayrıca bir gurur kaynağı…” ifadelerini kullandı.

Karapınar Çölü nasıl oluştu?

Çöl, nasıl oluştuğu konusunda bilim insanlarını da meraklandırıyor. Jeolojik süreçler ve iklim değişikliklerinin etkisiyle oluştuğu düşünülen Karapınar Çölü, zaman içinde erozyonun etkisiyle şekillenmiş ve bugünkü halini almış.
Karapınar Çölü, geçmişte bir gölün yerini aldığı bir çöl oluşumu örneğidir. Milyonlarca yıl önce bu bölge, büyük bir göl olan Tethys Denizi ile kaplıydı. Ancak iklim değişiklikleri ve coğrafi değişiklikler sonucunda göl zamanla kurudu ve geride büyük bir tuz tabakası bıraktı.
Karapınar Çölü'nün, ekosistemi ve bitki örtüsü bakımından da dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Özellikle çöldeki endemik bitki türleri, biyolojik çeşitliliği açısından önem taşıyor. Ancak, son yıllarda çöldeki doğal dengenin bozulması endişe verici boyutlara ulaşıyor. İklim değişikliği, tarımsal faaliyetler ve plansız kentleşme gibi etkenler, çöl ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını zorlaştırıyor.
Uzmanlar, Karapınar Çölü'nün doğal yapısının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Meke Krater Gölü nerede?

© AA / Fahri Mithat KORKUSUZ ‘Dünyanın nazar boncuğu’ kuruyor
‘Dünyanın nazar boncuğu’ kuruyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
‘Dünyanın nazar boncuğu’ kuruyor
© AA / Fahri Mithat KORKUSUZ
Çölde bir de 'dünyanın nazar boncuğu' diye tanınan Meke Gölü bulunuyor. Göl, iklim değişikliği ile iyice ısınan hava nedeniyle 2020 yılı sonlarında tamamen kurumuştu. Meke Krater Gölü, iki aşamalı olarak yaşanan bir volkanik patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana geldi. Kaynaklara göre, yaklaşık 8 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlama gerçekleşti ve gölün ortası da suyla doldu.

Karapınar'a Nasıl Gidilir?

Karapınar'a ulaşım oldukça kolay. Konya iline bağlı olan bu bölgeye, karayolu ile rahatlıkla ulaşılabiliyor. Konya şehir merkezine 94 km uzaklıkta olan Karapınar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Karapınar'ın çölü ve güneş enerjisi hakkında bilmeniz gerekenler

1. Türkiye'nin tek çölü: Karapınar

Konya Karapınar, Türkiye'nin tek çöl iklimine sahip bölgesi olarak biliniyor. Çorak araziler, kum tepeleri ve geniş çöl manzaraları, bölgenin doğal güzelliklerini oluşturuyor. Bu eşsiz coğrafya, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için benzersiz manzaralar sunuyor.

2. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali: Kalyon Karapınar GES

Karapınar, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne ev sahipliği yapıyor. Bu devasa tesis, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olarak dikkat çekiyor. Kalyon PV tarafından üretilen güneş panelleriyle donatılan santral, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu enerji üretimiyle de öne çıkıyor.

3. Sürdürülebilir enerji üretimi

Kalyon Karapınar GES, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak sürdürülebilir enerji üretiminde önemli bir rol oynuyor. Yıllık 1.7 milyon ton karbon emisyonunu önleyen bu proje, çevreye duyarlı enerji üretiminde örnek teşkil ediyor. Santralin kurulu gücü, yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacını temiz enerjiyle karşılıyor.

4. Ekolojik dengenin korunması

Karapınar'da kurulan güneş enerjisi santrali, doğaya yeniden hayat veriyor. Endemik bitkilerin yeşermesine ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayarak bölgenin ekolojik dengesini koruyor. Çorak arazilerde gerçekleştirilen bu proje, sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atıyor.

5. Çöl turizmi ve doğal güzellikler

Karapınar, çöl turizmi için büyük bir potansiyele sahip. Çorak arazileri, kum tepeleri ve geniş çöl manzaraları, doğa severler ve macera arayanlar için çekici bir destinasyon oluşturuyor. Bu bölge, Türkiye'nin farklı iklim özelliklerini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

6. Teknolojik başarı ve yenilikçi projeler

Kalyon PV'nin ürettiği güneş panelleri, ileri teknoloji kullanılarak Ankara'daki fabrikada üretiliyor. Bu paneller, yüzde 100 Türk sermayesi ve yüzde 90 yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Karapınar'da kullanılan bu paneller, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki başarısını ve teknolojik kapasitesini gözler önüne seriyor.
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