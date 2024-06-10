https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/turkiyenin-diger-sehirlerinde-sicaktan-dolayi-yangin-cikarken-karsta-dolu-yagdi-1084694058.html
Türkiye'nin diğer şehirlerinde sıcaktan dolayı yangın çıkarken Kars'ta dolu yağdı
Türkiye'nin diğer şehirlerinde sıcaktan dolayı yangın çıkarken Kars'ta dolu yağdı
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Kars'ta Haziran'da sağanak yağış sonrası dolu yağdı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T17:29+0300
2024-06-10T17:29+0300
2024-06-10T17:29+0300
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Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı. Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-euro-2024-tahmini-ile-italyanlari-kizdirdi--1084687083.html
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türkiye, kars, dolu, hava durumu, sıcak hava
türkiye, kars, dolu, hava durumu, sıcak hava
Türkiye'nin diğer şehirlerinde sıcaktan dolayı yangın çıkarken Kars'ta dolu yağdı
Kars'ta Haziran'da sağanak yağış sonrası dolu yağdı.
Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı. Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.