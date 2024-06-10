https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/turkiyenin-diger-sehirlerinde-sicaktan-dolayi-yangin-cikarken-karsta-dolu-yagdi-1084694058.html

Türkiye'nin diğer şehirlerinde sıcaktan dolayı yangın çıkarken Kars'ta dolu yağdı

Türkiye'nin diğer şehirlerinde sıcaktan dolayı yangın çıkarken Kars'ta dolu yağdı

Sputnik Türkiye

Kars'ta Haziran'da sağanak yağış sonrası dolu yağdı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T17:29+0300

2024-06-10T17:29+0300

2024-06-10T17:29+0300

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Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı. Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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