https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-euro-2024-tahmini-ile-italyanlari-kizdirdi--1084687083.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, EURO 2024 tahmini ile İtalyanları kızdırdı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, EURO 2024 tahmini ile İtalyanları kızdırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'te favorilerinin Portekiz, İngiltere ve Fransa olduğunu belirterek, "Son şampiyonun takımında... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T16:13+0300
2024-06-10T16:13+0300
2024-06-10T16:13+0300
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi Portekiz ile Hırvatistan arasındaki özel maçı izledi. Fenerbahçe'de birlikte çalışacağı Livakovic'i izlemeye geldiğini belirten Mourinho, EURO 2024 hakkında tahminlerde bulundu.'İtalya'nın şansı yok' Portekiz basınından RTP'ye konuşan Jose Mourinho turnuva için "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor. Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler. İkinci sırada Almanya ve İspanya diyebilirim" dedi. Son İtalya'nın Roma takımını çalıştıran ve daha önce Inter ile tarihi başarılara imza atan Mourinho son şampiyon İtalya'nın şansı olmadığını savundu. 61 yaşındaki teknik adam "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum. Bu jenerasyonda yeterli yetenekleri yok" dedi.İtalyanlar, dünyaca ünlü hocaya tepki gösterirken İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Mourinho'nun sözleri için "Special One'a hiçbir cevap vermiyorum. Değerlendirmelerimi kendim yapıyorum ve objektif hale getirdiğimi düşünüyorum. Alçakgönüllü olmalı ve nereden başlayacağımızı, yaşadığımız zorlukları düşünmeliyiz" dedi.İtalya, EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk, İspanya ve Hırvatistan ile aynı grupta yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ispanya-futbolunda-bir-ilk-irkciliga-karsi-ilk-kez-hapis-cezasi-verildi-1084685175.html
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futbol, avrupa futbol şampiyonası, jose mourinho, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), inter, fenerbahçe
futbol, avrupa futbol şampiyonası, jose mourinho, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), inter, fenerbahçe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, EURO 2024 tahmini ile İtalyanları kızdırdı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'te favorilerinin Portekiz, İngiltere ve Fransa olduğunu belirterek, "Son şampiyonun takımında yeterli yetenek yok" diyerek İtalyanları kızdırdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi Portekiz ile Hırvatistan arasındaki özel maçı izledi. Fenerbahçe'de birlikte çalışacağı Livakovic'i izlemeye geldiğini belirten Mourinho, EURO 2024 hakkında tahminlerde bulundu.
Portekiz basınından RTP'ye konuşan Jose Mourinho turnuva için "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor. Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler. İkinci sırada Almanya ve İspanya diyebilirim" dedi. Son İtalya'nın Roma takımını çalıştıran ve daha önce Inter ile tarihi başarılara imza atan Mourinho son şampiyon İtalya'nın şansı olmadığını savundu. 61 yaşındaki teknik adam "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum. Bu jenerasyonda yeterli yetenekleri yok" dedi.
İtalyanlar, dünyaca ünlü hocaya tepki gösterirken İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Mourinho'nun sözleri için "Special One'a hiçbir cevap vermiyorum. Değerlendirmelerimi kendim yapıyorum ve objektif hale getirdiğimi düşünüyorum. Alçakgönüllü olmalı ve nereden başlayacağımızı, yaşadığımız zorlukları düşünmeliyiz" dedi.
İtalya, EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk, İspanya ve Hırvatistan ile aynı grupta yer alıyor.