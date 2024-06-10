Türk Hava Yolları'na 'İhracat Şampiyonu Ödülü'

"Bununla ilgili bizim özel programlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya ve Malezya'nın aralarında yer aldığı 11 ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığımız ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz, bu da yeni başarılar için azim ve şevkimizi artırıyor."