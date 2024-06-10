https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ayt-sinavindaki-pizza-sorusu-sosyal-medyada-tartisma-yaratti--osym-cevabi-acikladi-1084694467.html
AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyada tartışma yarattı : ÖSYM cevabı açıkladı
AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyada tartışma yarattı : ÖSYM cevabı açıkladı
Sputnik Türkiye
Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında yer alan pizza sorusu, sınava katılan adaylar arasında gündem yarattı. Sınavdan çıkan adaylar pizza dilimlerinin... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T17:45+0300
2024-06-10T17:45+0300
2024-06-10T17:45+0300
yaşam
matematik
ayt
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pizza
sınav
sınav soruları
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumlarından AYT sınavında çıkan pizza sorusu adaylar tarafından oldukça çok tartışıldı. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu sınavda "Pizza diliminin kenarlarını yemeyen Ayşe" sorusu, öğrencileri sınavda oldukça terletti. Gündem olan matematik sorusu şu şekilde açıklamayla yer aldı: "Bir restorandaki her bir pizza için önce daire biçiminde bir pizza hamuru açılmaktadır. Daha sonra bu hamurla eş merkezli bir daire oluşturacak biçimde turuncu renkteki malzemeli kısım oluşturulmaktadır. Bu restorana giden Ali ve Ayşe’nin sipariş ettikleri pizzanın üstten görünümü şekilde verilmiştir.Şekilde verilen pizzayı 8 eş dilime ayıran Ayşe; bu dilimlerden 3’ünü almış, 5’ini de Ali’ye vermiştir. Ali kendi dilimlerinin tamamını yerken Ayşe ise kendi dilimlerinin sadece şekilde turuncu ile gösterilen kısımlarını yemiştir.Son durumda bu pizzanın üstten görünümünde yer alan dilimlerden Ali’nin yediği kısımların alanı, Ayşe’nin yediği kısımların alanının 2,4 katı olarak hesaplanmıştır.Buna göre bu pizzanın yarıçapının, turuncu kısmının yarıçapına oranı kaçtır?"Pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabını ÖSYM'nin yayımladığı YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden yanıtladı.ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarına göre AYT matematik bölümünde 33. sorunun cevabı "D" olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/turkiyenin-diger-sehirlerinde-sicaktan-dolayi-yangin-cikarken-karsta-dolu-yagdi-1084694058.html
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matematik, ayt, soru, pizza, sınav, sınav soruları
matematik, ayt, soru, pizza, sınav, sınav soruları
AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyada tartışma yarattı : ÖSYM cevabı açıkladı
Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında yer alan pizza sorusu, sınava katılan adaylar arasında gündem yarattı. Sınavdan çıkan adaylar pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusu hakkında yorumda bulundu. Matematik soruları arasında yer alan bu soru sosyal medyada oldukça tartışıldı. ÖSYM, cevabı açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumlarından AYT sınavında çıkan pizza sorusu adaylar tarafından oldukça çok tartışıldı.
Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu sınavda "Pizza diliminin kenarlarını yemeyen Ayşe" sorusu, öğrencileri sınavda oldukça terletti.
Gündem olan matematik sorusu şu şekilde açıklamayla yer aldı:
"Bir restorandaki her bir pizza için önce daire biçiminde bir pizza hamuru açılmaktadır. Daha sonra bu hamurla eş merkezli bir daire oluşturacak biçimde turuncu renkteki malzemeli kısım oluşturulmaktadır. Bu restorana giden Ali ve Ayşe’nin sipariş ettikleri pizzanın üstten görünümü şekilde verilmiştir.
Şekilde verilen pizzayı 8 eş dilime ayıran Ayşe; bu dilimlerden 3’ünü almış, 5’ini de Ali’ye vermiştir. Ali kendi dilimlerinin tamamını yerken Ayşe ise kendi dilimlerinin sadece şekilde turuncu ile gösterilen kısımlarını yemiştir.
Son durumda bu pizzanın üstten görünümünde yer alan dilimlerden Ali’nin yediği kısımların alanı, Ayşe’nin yediği kısımların alanının 2,4 katı olarak hesaplanmıştır.
Buna göre bu pizzanın yarıçapının, turuncu kısmının yarıçapına oranı kaçtır?"
Pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabını ÖSYM'nin yayımladığı YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı üzerinden yanıtladı.
ÖSYM tarafından açıklanan cevap anahtarına göre AYT matematik bölümünde 33. sorunun cevabı "D" olarak açıklandı.