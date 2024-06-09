https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ankara-valiliginden-kuduzlu-kopeklerin-sehre-getirilmesi-ile-ilgili-aciklama-teyakkuza-gectik-1084668316.html
Ankara Valiliği'nden kuduzlu köpeklerin şehre getirilmesi ile ilgili açıklama: 'Teyakkuza geçtik'
Ankara Valiliği'nden kuduzlu köpeklerin şehre getirilmesi ile ilgili açıklama: 'Teyakkuza geçtik'
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, Şanlıurfa'da kuduzlu köpeklerin kendisini hayvansever olarak tanıtan bir kişi tarafından araçlarla Ankara'ya getirildiği haberi üzerine... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T23:45+0300
2024-06-09T23:45+0300
2024-06-09T23:45+0300
türkiye
köpek
başıboş köpek düzenlemesi
başıboş sokak köpeği
şanlıurfa
ankara
ankara valiliği
kuduz
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Sosyal medyada 'Köpek velisi' adlı kişinin internette yaydığı 'kuduz köpekleri' Şanlıurfa'daki barınaktan çıkarıp Ankara'ya aracıyla götürdüğüne dair videolar ardından duruma ilişkin valilikten açıklama geldi. 'Köpek Velisi' adlı kişinin paylaştığı videoda, "Urfa köpeklerinde sokak göremezsiniz. Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Kısırlaştırmama nedenlerinin ise hepsinin hasta olmasıymış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta. Tüm hastalıklar var. Şu anda toplam 35 sokak hayvanını ve 3 yasaklı ırk hayvanı aracımıza aldık ve Ankara'ya doğru yola çıkardık" ifadeleri kullanılmıştı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hurdayi-atese-vermek-isteyen-hurdacilar-tum-mahalleyi-alev-topuna-dondurdu---1084668167.html
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Ankara Valiliği'nden kuduzlu köpeklerin şehre getirilmesi ile ilgili açıklama: 'Teyakkuza geçtik'
Ankara Valiliği, Şanlıurfa'da kuduzlu köpeklerin kendisini hayvansever olarak tanıtan bir kişi tarafından araçlarla Ankara'ya getirildiği haberi üzerine açıklama yaptı.
Sosyal medyada 'Köpek velisi' adlı kişinin internette yaydığı 'kuduz köpekleri' Şanlıurfa'daki barınaktan çıkarıp Ankara'ya aracıyla götürdüğüne dair videolar ardından duruma ilişkin valilikten açıklama geldi.
'Köpek Velisi' adlı kişinin paylaştığı videoda, "Urfa köpeklerinde sokak göremezsiniz. Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Kısırlaştırmama nedenlerinin ise hepsinin hasta olmasıymış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta. Tüm hastalıklar var. Şu anda toplam 35 sokak hayvanını ve 3 yasaklı ırk hayvanı aracımıza aldık ve Ankara'ya doğru yola çıkardık" ifadeleri kullanılmıştı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."