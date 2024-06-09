https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ankara-valiliginden-kuduzlu-kopeklerin-sehre-getirilmesi-ile-ilgili-aciklama-teyakkuza-gectik-1084668316.html

Ankara Valiliği'nden kuduzlu köpeklerin şehre getirilmesi ile ilgili açıklama: 'Teyakkuza geçtik'

Ankara Valiliği'nden kuduzlu köpeklerin şehre getirilmesi ile ilgili açıklama: 'Teyakkuza geçtik'

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, Şanlıurfa'da kuduzlu köpeklerin kendisini hayvansever olarak tanıtan bir kişi tarafından araçlarla Ankara'ya getirildiği haberi üzerine... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T23:45+0300

2024-06-09T23:45+0300

2024-06-09T23:45+0300

türkiye

köpek

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

şanlıurfa

ankara

ankara valiliği

kuduz

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Sosyal medyada 'Köpek velisi' adlı kişinin internette yaydığı 'kuduz köpekleri' Şanlıurfa'daki barınaktan çıkarıp Ankara'ya aracıyla götürdüğüne dair videolar ardından duruma ilişkin valilikten açıklama geldi. 'Köpek Velisi' adlı kişinin paylaştığı videoda, "Urfa köpeklerinde sokak göremezsiniz. Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Kısırlaştırmama nedenlerinin ise hepsinin hasta olmasıymış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta. Tüm hastalıklar var. Şu anda toplam 35 sokak hayvanını ve 3 yasaklı ırk hayvanı aracımıza aldık ve Ankara'ya doğru yola çıkardık" ifadeleri kullanılmıştı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hurdayi-atese-vermek-isteyen-hurdacilar-tum-mahalleyi-alev-topuna-dondurdu---1084668167.html

türkiye

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köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, şanlıurfa, ankara, ankara valiliği, kuduz