https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusya-ermenistanin-katki-saglamayi-reddetmesi-nedeniyle-kgao-butcesi-yeniden-ayarlanmali-1084672276.html

Rusya: Ermenistan’ın katkı sağlamayı reddetmesi nedeniyle KGAÖ bütçesi yeniden ayarlanmalı

Rusya: Ermenistan’ın katkı sağlamayı reddetmesi nedeniyle KGAÖ bütçesi yeniden ayarlanmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan yönetiminin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) bütçesine bu yılki katkı payını ödemeyi reddetmesi nedeniyle... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T08:46+0300

2024-06-10T08:46+0300

2024-06-10T09:15+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

ermenistan

ermenistan dışişleri bakanlığı

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, ülkesinin KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin 23 Kasım 2023 tarihli ‘2024 KGAÖ Bütçesi’ kararına ve bu kararda öngörülen faaliyet finansmanına katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili Sputnik’e yapılan açıklamada, “Elbette, Ermenistan yönetiminin hesaplanan katkıyı ödemeyi reddettiği dikkate alındığında, KGAÖ bütçesinde cari yıl için ayarlama yapılması gerekiyor. Kolektif Güvenlik Konseyi’nin ilgili karar taslağı üzerinde çalışmalar yapılıyor” ifadesine yer verildi.Katkı paylarının yeniden dağıtımının söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, KGAÖ Sekreterliği ve KGAÖ Birleşik Karargahı’nın bazı parametrelerdeki harcamaları kıstığını ve Ermenistan’ın bu kurumlardaki çalışanları geri çektiği ve yerine yenilerini atamadığı anımsatıldı.Sekreterliğin bazı alanlarda elindeki rezervleri kullanacağını kaydeden Bakanlık, tüm çalışmaların her zamanki gibi devam edeceğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın daha önce de KGAÖ finansmanına katılımını dondurma niyetinde olduğunu veya katılmayı reddettiğini defalarca açıkladığına dikkat çekti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)