https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/duma-baskani-volodin-macron-ve-scholz-tum-gucuyle-iktidara-tutunmaya-calisiyorlar-1084670305.html

Duma Başkanı Volodin: Macron ve Scholz tüm gücüyle iktidara tutunmaya çalışıyorlar

Duma Başkanı Volodin: Macron ve Scholz tüm gücüyle iktidara tutunmaya çalışıyorlar

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T08:12+0300

2024-06-10T08:12+0300

2024-06-10T08:40+0300

dünya

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

vyaçeslav volodin

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa parlamentosu seçimleri

fransa

almanya

emmanuel macron

olaf scholz

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.Fransa ve Almanya’daki seçim sonuçlarının tahmin edilebilir olduğunu ifade eden Volodin, “Ekonomi geriliyor, göçmen krizi, bu ülkeler ulusal çıkarlarına karşı Ukrayna’daki savaşın içine çekildi” dedi.Rus siyasetçi, Macron ve Scholz’un kendi rızalarıyla istifa etmesi ve “kendi vatandaşlarına zulmetmeyi bırakması” gerektiğini vurguladı.Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 6-9 Haziran’da 27 düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladı. Alınan ilk bilgilere göre seçimlere katılım oranı yüzde 51 civarında gerçekleşti.Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Ülkenin ilk tur için 30 Haziran’da ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçimlere gideceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-birliginde-kriz-gecesi-belcika-basbakani-de-croo-da-istifa-etti--1084668542.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, fransa, almanya, emmanuel macron, olaf scholz