https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/duma-baskani-volodin-macron-ve-scholz-tum-gucuyle-iktidara-tutunmaya-calisiyorlar-1084670305.html
Duma Başkanı Volodin: Macron ve Scholz tüm gücüyle iktidara tutunmaya çalışıyorlar
Duma Başkanı Volodin: Macron ve Scholz tüm gücüyle iktidara tutunmaya çalışıyorlar
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T08:12+0300
2024-06-10T08:12+0300
2024-06-10T08:40+0300
dünya
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
vyaçeslav volodin
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu seçimleri
fransa
almanya
emmanuel macron
olaf scholz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0e/1058725518_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_1de1a8d361e532d32e8a3fd109cc3ccc.jpg
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.Fransa ve Almanya’daki seçim sonuçlarının tahmin edilebilir olduğunu ifade eden Volodin, “Ekonomi geriliyor, göçmen krizi, bu ülkeler ulusal çıkarlarına karşı Ukrayna’daki savaşın içine çekildi” dedi.Rus siyasetçi, Macron ve Scholz’un kendi rızalarıyla istifa etmesi ve “kendi vatandaşlarına zulmetmeyi bırakması” gerektiğini vurguladı.Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 6-9 Haziran’da 27 düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladı. Alınan ilk bilgilere göre seçimlere katılım oranı yüzde 51 civarında gerçekleşti.Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Ülkenin ilk tur için 30 Haziran’da ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçimlere gideceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-birliginde-kriz-gecesi-belcika-basbakani-de-croo-da-istifa-etti--1084668542.html
rusya
fransa
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0e/1058725518_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_cb1c48bb5b64b01adaedef6fcbacf82f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, fransa, almanya, emmanuel macron, olaf scholz
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, fransa, almanya, emmanuel macron, olaf scholz
Duma Başkanı Volodin: Macron ve Scholz tüm gücüyle iktidara tutunmaya çalışıyorlar
08:12 10.06.2024 (güncellendi: 08:40 10.06.2024)
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un uyguladığı "politikaların çöküşü" olarak nitelendirdi.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Bu, Macron politikasının çöküşü. Macron, Ulusal Meclis’i feshederek ve acil parlamento seçimleri duyurarak bunu kabul etmiş oldu. Scholz’un partisi için de bu seçim sonuçları tarihte elde ettikleri en kötü sonuç oldu. Macron ve Scholz son güç iktidara tutunmaya çalışıyorlar.
Fransa ve Almanya’daki seçim sonuçlarının tahmin edilebilir olduğunu ifade eden Volodin, “Ekonomi geriliyor, göçmen krizi, bu ülkeler ulusal çıkarlarına karşı Ukrayna’daki savaşın içine çekildi” dedi.
Rus siyasetçi, Macron ve Scholz’un kendi rızalarıyla istifa etmesi ve “kendi vatandaşlarına zulmetmeyi bırakması” gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 6-9 Haziran’da 27 düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladı. Alınan ilk bilgilere göre seçimlere katılım oranı yüzde 51 civarında gerçekleşti.
Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.
Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Ülkenin ilk tur için 30 Haziran’da ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçimlere gideceğini açıkladı.