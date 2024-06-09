https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/cecen-lider-kadirov-rus-birlikleri-rijevka-koyunun-kontrolunu-ele-gecirdi-1084668434.html
Çeçen lider Kadirov: Rus birlikleri Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdi
Çeçen lider Kadirov: Rus birlikleri Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rus ordu birliklerinin Kursk bölgesi sınırındaki Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T23:55+0300
2024-06-09T23:55+0300
2024-06-09T23:55+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ahmat-Çeçnya Alayı'nın Kursk bölgesi sınırında yer alan Sumy bölgesindeki Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Kadirov, “Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı, Aslambek Saliev’in komutası altındaki Ahmat-Çeçnya Alayı’nın savaşçıları, diğer Rus birliklerinin askerleri ile birlikte taktiksel eylemlerde bulundu ve bir başka yerleşimi düşmandan kurtardı. Burası Kursk bölgesi sınırında bulunan Rıjevka köyüdür” ifadelerini kullandı.Rus askerlerin kapsamlı taarruz eylemleri sonucunda Ukrayna tarafının büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Kadirov, tüm birliklerde görev alan askerlerin koordineli ve etkili çalışmasının bu sonuca ‘belirli zorluklar olmadan sadece 3 günde’ ulaşılmasını mümkün kıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batidan-gelen-silah-depolari-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1084605357.html
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rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov
Çeçen lider Kadirov: Rus birlikleri Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdi
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rus ordu birliklerinin Kursk bölgesi sınırındaki Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ahmat-Çeçnya Alayı'nın Kursk bölgesi sınırında yer alan Sumy bölgesindeki Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.
Kadirov, “Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı, Aslambek Saliev’in komutası altındaki Ahmat-Çeçnya Alayı’nın savaşçıları, diğer Rus birliklerinin askerleri ile birlikte taktiksel eylemlerde bulundu ve bir başka yerleşimi düşmandan kurtardı. Burası Kursk bölgesi sınırında bulunan Rıjevka köyüdür” ifadelerini kullandı.
Rus askerlerin kapsamlı taarruz eylemleri sonucunda Ukrayna tarafının büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Kadirov, tüm birliklerde görev alan askerlerin koordineli ve etkili çalışmasının bu sonuca ‘belirli zorluklar olmadan sadece 3 günde’ ulaşılmasını mümkün kıldığını vurguladı.