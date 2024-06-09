https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/cecen-lider-kadirov-rus-birlikleri-rijevka-koyunun-kontrolunu-ele-gecirdi-1084668434.html

Çeçen lider Kadirov: Rus birlikleri Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdi

Çeçen lider Kadirov: Rus birlikleri Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rus ordu birliklerinin Kursk bölgesi sınırındaki Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T23:55+0300

2024-06-09T23:55+0300

2024-06-09T23:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

çeçenistan cumhuriyeti

ramzan kadirov

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ahmat-Çeçnya Alayı'nın Kursk bölgesi sınırında yer alan Sumy bölgesindeki Rıjevka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Kadirov, “Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı, Aslambek Saliev’in komutası altındaki Ahmat-Çeçnya Alayı’nın savaşçıları, diğer Rus birliklerinin askerleri ile birlikte taktiksel eylemlerde bulundu ve bir başka yerleşimi düşmandan kurtardı. Burası Kursk bölgesi sınırında bulunan Rıjevka köyüdür” ifadelerini kullandı.Rus askerlerin kapsamlı taarruz eylemleri sonucunda Ukrayna tarafının büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Kadirov, tüm birliklerde görev alan askerlerin koordineli ve etkili çalışmasının bu sonuca ‘belirli zorluklar olmadan sadece 3 günde’ ulaşılmasını mümkün kıldığını vurguladı.

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rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov