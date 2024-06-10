https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/romaya-goturulen-gazetecilerin-masraflarina-iliskin-soru-onergesi-verildi-1084698299.html

Roma'ya götürülen gazetecilerin masraflarına ilişkin soru önergesi verildi

Roma'ya götürülen gazetecilerin masraflarına ilişkin soru önergesi verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak üzere Roma'ya yaptığı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T21:41+0300

2024-06-10T21:41+0300

2024-06-10T21:41+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

soru önergesi

gazeteci

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İBB Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Mecliste, soru önergesi için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Aksu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında, Meclis üyelerinin, Meclis Başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorma hakkının olduğunu anımsattı.İBB Başkanlığının, 2019-2024 döneminde meclis üyeleri tarafından verilen 379 soru önergesinden 210'unu yanıtlamadığını kaydeden Aksu, "İstanbul halkı tarafından denetim yetkisi verilen bu Meclisin üyelerine cevap vermemek, sadece siyasi bir tavır değil, aynı zamanda İstanbul halkının iradesine karşı yapılmış nezaketsizlik ve hatta saygısızlıktır" diye konuştu.Aksu, daha sonra İBB bütçesinden 45'i gazeteci 73 kişinin Roma'ya götürülmesine ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesini sundu.Önergeyi okuyan Aksu, şunları kaydetti:"45’i gazeteci toplam 73 kişinin katıldığı Roma gezisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel uçak kiralandığı, ilgililerin beyanlarıyla ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullanan Aksu, şöyle devam etti:Aksu, "Roma gezisi sırasında gazeteciler için ayrıca bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Gezi programında, akşam yemeği için Roma'nın şaraplarıyla ünlü Molto Ristorante isimli mekanın tercih edildiği görülmektedir. Bu restoranda kaç liralık şarap tüketilmiştir? Söz konusu mekanda İstanbulluların parasından ödenen toplam ücret kaç liradır?" ifadelerini kullandı.'Gazetecilerimizin masraflarını ve uçuşlarını İBB değil, sponsorlar karşılamıştır'Aksu'nun soru önergesinin ardından söz alan CHP'li Meclis üyesi Seda Türkoğlu, soru önergesini elbette belediyenin cevap vereceğini ama bu konuda birkaç cümle söylemek istediğini belirtti.Sıklıkla sorulan konulara değinen Türkoğlu, şöyle konuştu:Yanlış bir tartışma konusunun gündeme geldiğini ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

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ibb, ibb meclisi, soru önergesi, gazeteci