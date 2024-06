https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/putinin-danismani-avrupa-abdnin-askeri-ve-somurgeci-genisleme-politikasinin-kurbani-oldu-1084677800.html

Putin’in danışmanı: Avrupa, ABD’nin askeri ve sömürgeci genişleme politikasının kurbanı oldu

2024-06-10T11:19+0300

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) Organizasyon Komitesi Yönetici Sekreteri görevini de yürüten Anton Kobyakov, forumun son günündeki basın toplantısında, Ukrayna’daki durumu değerlendirdi.Rusya'nın yeni yüzyılda yine Batılı ülkelerin saldırganlığına ve askeri ekonomisinin tüm gücüne karşı tek başına direnmek zorunda kaldığını kaydeden yetkili, ülkesinin yine faşizm ideolojisiyle karşı karşıya olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Stoltenberg'in, NATO'nın Ukrayna’da Rusya ile savaşa 2014 yılında başladığını itiraf ettiğini anımsatan Kobyakov, ABD'nin siyasi bağımsızlıklarını kaybeden Avrupa ülkelerini bu savaşın içine çektiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu: Ukrayna’daki halkın yıldırıldığını ve Kiev’i ele geçiren faşist cuntanın iğrenç doğasını bütünüyle hissettiğini kaydeden Putin'in danışmanı, Ukraynalıların, ülkelerinin kurban edildiğinin farkında olduğunu belirterek şunu dedi: Rusya’nın, Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl yollarla çözmekte ısrarcı olduğunu ve defalarca bunu teklif ederek çabalar gösterdiğini, ama her seferinde reddedildiğini anımsatan Kobyakov, “Anglosaksonlar savaş istiyor. Mevcut şartlarda Rusya’nın kardeş Ukrayna halkını bir an önce kurtarmak ve Rus dünyasını NATO ahtapotundan korumaktan başka bir seçeneği yok” diye kaydetti.Kobyakov, bu yılki forum kapsamında 6 trilyon 430 milyar ruble değerinde anlaşma imzalandığına dikkat çekerken, Afrika ülkeleriyle birlikte Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Arap ülkeleri temsilcilerinin katıldığı bu yılki foruma 4 bin 250 uluslararası medya mensubunun akreditasyon aldığının altını çizdi.Amerikalı yetkililere teşekkürKobyakov, SPIEF’in sonuçlarını özetlediği konuşmasında Amerikalı yetkililere de teşekkür ederek şu şekilde konuştu:Forumun bu sayede daha fazla tanıtıldığına dikkat çeken Kobyakov, etkinliklere 139 ülkeden 21 bin’den fazla kişinin katıldığını, SPIEF'te 3 bin 550 şirketin temsil edildiğini hatırlattı.'Bugünün savaşları, birikmiş borçların geri ödenmesi meselesidir'Konuşmasında Batı’nın hatalarını sıralayan Kobyakov, hegemonyasını sürdürebilmek için rekor savunma harcamaları altında yaşamını sürdüren ABD başta olmak üzere müttefiki olan tüm Batı ülkelerinin uzun süredir borç içinde yaşadığının altını çizerek, “Biriktirdikleri borçlar da asla geri ödenemeyecek kadar büyük. Bunun yerine, tüm dünya onların taleplerinin ve tüketim oranlarının bedelini ödüyor ve onlara karşı çıkanlar şiddetle cezalandırılıyor. Bugünün savaşları birikmiş borçların geri ödenmesi meselesidir” ifadelerini kullandı.ABD’nin çöküşü, Rusya’nın dengeleyici rolüTek taraflı yaptırımlarla doların uluslararası itibarına da zarar veren ABD’nin ekonomik olarak çökmekte olduğunu ima eden Kobyakov, sözlerine şu şekilde devam etti:Rusya Devlet Başkanı’nın danışmanı, ABD’nin şu anda dünyadaki nüfuzunun yanı sıra önemli iç siyasi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu anımsatarak, dünya düzeninin tam teşekküllü çok kutuplu bir yapıya geçiş sürecine, ‘Amerika'nın hegemonyasını kaybetmesi’ nedeniyle dünyanın bazı yerlerinde istikrarsızlıkların eşlik ettiğinin altını çizdi.Bloomberg ajansının verilerine göre şu anda dünyada yaklaşık 183 bölgesel silahlı çatışma olduğunu aktaran Kobyakov, ABD ve müttefiklerinin özellikle Ortadoğu'da olmak üzere çatışmaların çoğunda sorumluluk taşıdığını ekledi.Kobyakov, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ), küresel değişimler ve çok kutuplu bir dünyanın oluşumu bağlamında yeni bir ekonomik güç merkezi olmaya yakın olduğuna da değinirken, BRICS ile birlikte ŞİÖ'nün dünya arenasındaki otoritesi ve öneminin arttığını, örgütün aktif bir şekilde gelişirken giderek artan sayıda devletin çalışmalarına katılmaya ilgi gösterdiğine vurgu yaptığı konuşmasını, “Rusya Devlet Başkanı, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri egemenliklerini ve ulusal ekonomilerini güçlendirmeye çağırdı. Çok kutuplu dünyanın ekonomik ve siyasi egemenliğini koruyabileceğine ve Amerikan egemenliğine tabi tek kutuplu sisteme galip geleceğine olan güven her zamankinden daha güçlü. Dünya değişti ve giderek daha fazla birleşiyor" diye sonlandırdı.

