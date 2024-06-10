https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/putin-brezilya-devlet-baskani-da-silva-ile-gorustu-1084698865.html

Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile görüştü

Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T21:18+0300

2024-06-10T21:18+0300

2024-06-10T21:18+0300

rusya

kremlin

vladimir putin

brezilya

luiz inacio lula da silva

telefon görüşmesi

stratejik ortaklık

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Brezilyalı mevkidaşı da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine olan ilgilerini dile getirdi.Liderlerin görüşmesine ilişkin açıklamada, “Rusya ile Brezilya arasında başarılı bir şekilde gelişen stratejik ortaklığın tüm ana alanlarda daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgi dile getirildi. Özellikle Rusya’nın BRICS başkanlığı ve Brezilya’nın bu yıl G20’deki liderliği dikkate alınarak iki ülke arasındaki yakın etkileşimin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı” ifadelerine yer verildi.Putin ve Brezilyalı mevkidaşının Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm arayışını da görüştüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Brezilya Devlet Başkanı da Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik seçeneklerin araştırılmasına katkıda bulunma arzusunu dile getirdi” vurgusu yapıldı.Rusya liderinin, Brezilya Devlet Başkanı ile Ukrayna konulu ‘barış zirvesini’ de görüştüğü vurgulanan açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna’daki durum görüşülürken İsviçre’de yapılacak sözde ‘barış konferansı’ ile ilgili olarak Rus tarafının ilkeli yaklaşımlarını özetledi” denildi.

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rusya, kremlin, vladimir putin, brezilya, luiz inacio lula da silva, telefon görüşmesi, stratejik ortaklık