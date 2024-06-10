https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/putin-brezilya-devlet-baskani-da-silva-ile-gorustu-1084698865.html
Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile görüştü
Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T21:18+0300
2024-06-10T21:18+0300
2024-06-10T21:18+0300
rusya
kremlin
vladimir putin
brezilya
luiz inacio lula da silva
telefon görüşmesi
stratejik ortaklık
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Brezilyalı mevkidaşı da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine olan ilgilerini dile getirdi.Liderlerin görüşmesine ilişkin açıklamada, “Rusya ile Brezilya arasında başarılı bir şekilde gelişen stratejik ortaklığın tüm ana alanlarda daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgi dile getirildi. Özellikle Rusya’nın BRICS başkanlığı ve Brezilya’nın bu yıl G20’deki liderliği dikkate alınarak iki ülke arasındaki yakın etkileşimin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı” ifadelerine yer verildi.Putin ve Brezilyalı mevkidaşının Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm arayışını da görüştüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Brezilya Devlet Başkanı da Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik seçeneklerin araştırılmasına katkıda bulunma arzusunu dile getirdi” vurgusu yapıldı.Rusya liderinin, Brezilya Devlet Başkanı ile Ukrayna konulu ‘barış zirvesini’ de görüştüğü vurgulanan açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna’daki durum görüşülürken İsviçre’de yapılacak sözde ‘barış konferansı’ ile ilgili olarak Rus tarafının ilkeli yaklaşımlarını özetledi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/putin-iran-cumhurbaskani-vekili-muhbirle-telefon-gorusmesi-yapti-1084008638.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, brezilya, luiz inacio lula da silva, telefon görüşmesi, stratejik ortaklık
rusya, kremlin, vladimir putin, brezilya, luiz inacio lula da silva, telefon görüşmesi, stratejik ortaklık
Putin, Brezilya Devlet Başkanı da Silva ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine olan ilgilerini dile getirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Brezilyalı mevkidaşı da Silva, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine olan ilgilerini dile getirdi.
Liderlerin görüşmesine ilişkin açıklamada, “Rusya ile Brezilya arasında başarılı bir şekilde gelişen stratejik ortaklığın tüm ana alanlarda daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgi dile getirildi. Özellikle Rusya’nın BRICS başkanlığı ve Brezilya’nın bu yıl G20’deki liderliği dikkate alınarak iki ülke arasındaki yakın etkileşimin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı” ifadelerine yer verildi.
Putin ve Brezilyalı mevkidaşının Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm arayışını da görüştüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Brezilya Devlet Başkanı da Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik seçeneklerin araştırılmasına katkıda bulunma arzusunu dile getirdi” vurgusu yapıldı.
Rusya liderinin, Brezilya Devlet Başkanı ile Ukrayna konulu ‘barış zirvesini’ de görüştüğü vurgulanan açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna’daki durum görüşülürken İsviçre’de yapılacak sözde ‘barış konferansı’ ile ilgili olarak Rus tarafının ilkeli yaklaşımlarını özetledi” denildi.