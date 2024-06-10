https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/polonyadaki-silah-fabrikasinda-gizemli-patlama-en-az-1-olu-1084687741.html
Polonya’daki silah fabrikasında gizemli patlama: En az 1 ölü
Polonya’daki silah fabrikasında gizemli patlama: En az 1 ölü
Sputnik Türkiye
Polonya’nın güneyindeki Swietokrzyskie Voyvodalığı’nda, savunma teknolojileri şirketi Mesko’ya bir silah fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 1... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T15:09+0300
2024-06-10T15:09+0300
2024-06-10T15:09+0300
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Mesko'nun CEO’su Elzbieta Sreniawska, yerel medyaya açıklamada, “Birkaç yıl önce faaliyete geçen bir roket yakıt merkezimizde patlama meydana geldi” ifadesini kullandı.Olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Sreniawska, fabrikada itfaiye ekibinin ve bir ambulans helikopterinin çalıştığını belirtti.En az 100 yıllık tarihe sahip Mesko fabrikasında daha önce de patlamalar yaşanmıştı. Son ikisi 2021’de meydana gelmişti. 29 Nisan 2021’de, top mermileri için patlayıcı maddenin üretildiği binada meydana gelen patlama sonucu bir çalışan hayatını kaybetmişti. 8 Eylül 2021’deki patlamada bir fabrika çalışanı yaşamını yitirmişti.Ukrayna’nın en sadık müttefiklerinden olan Polonya, Kiev rejimine silah sevkiyatlarına devam ediyor. Ayrıca Ukrayna’da ortak silah üretimini başlatmak için kredi sağlayan Polonya, bu ülkeye askeri birliklerini de gönderme olasılığını değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batidan-gelen-silah-depolari-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1084605357.html
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polonya, silah fabrikası, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım, baltık ülkeleri
polonya, silah fabrikası, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım, baltık ülkeleri
Polonya’daki silah fabrikasında gizemli patlama: En az 1 ölü
Polonya’nın güneyindeki Swietokrzyskie Voyvodalığı’nda, savunma teknolojileri şirketi Mesko’ya bir silah fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mesko'nun CEO’su Elzbieta Sreniawska, yerel medyaya açıklamada, “Birkaç yıl önce faaliyete geçen bir roket yakıt merkezimizde patlama meydana geldi” ifadesini kullandı.
Olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Sreniawska, fabrikada itfaiye ekibinin ve bir ambulans helikopterinin çalıştığını belirtti.
En az 100 yıllık tarihe sahip Mesko fabrikasında daha önce de patlamalar yaşanmıştı. Son ikisi 2021’de meydana gelmişti. 29 Nisan 2021’de, top mermileri için patlayıcı maddenin üretildiği binada meydana gelen patlama sonucu bir çalışan hayatını kaybetmişti. 8 Eylül 2021’deki patlamada bir fabrika çalışanı yaşamını yitirmişti.
Ukrayna’nın en sadık müttefiklerinden olan Polonya, Kiev rejimine silah sevkiyatlarına devam ediyor. Ayrıca Ukrayna’da ortak silah üretimini başlatmak için kredi sağlayan Polonya, bu ülkeye askeri birliklerini de gönderme olasılığını değerlendiriyor.