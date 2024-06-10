https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/polonyadaki-silah-fabrikasinda-gizemli-patlama-en-az-1-olu-1084687741.html

Polonya’daki silah fabrikasında gizemli patlama: En az 1 ölü

Polonya’daki silah fabrikasında gizemli patlama: En az 1 ölü

Sputnik Türkiye

Polonya’nın güneyindeki Swietokrzyskie Voyvodalığı’nda, savunma teknolojileri şirketi Mesko’ya bir silah fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 1... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T15:09+0300

2024-06-10T15:09+0300

2024-06-10T15:09+0300

savunma

polonya

silah fabrikası

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

askeri yardım

baltık ülkeleri

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Mesko'nun CEO’su Elzbieta Sreniawska, yerel medyaya açıklamada, “Birkaç yıl önce faaliyete geçen bir roket yakıt merkezimizde patlama meydana geldi” ifadesini kullandı.Olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Sreniawska, fabrikada itfaiye ekibinin ve bir ambulans helikopterinin çalıştığını belirtti.En az 100 yıllık tarihe sahip Mesko fabrikasında daha önce de patlamalar yaşanmıştı. Son ikisi 2021’de meydana gelmişti. 29 Nisan 2021’de, top mermileri için patlayıcı maddenin üretildiği binada meydana gelen patlama sonucu bir çalışan hayatını kaybetmişti. 8 Eylül 2021’deki patlamada bir fabrika çalışanı yaşamını yitirmişti.Ukrayna’nın en sadık müttefiklerinden olan Polonya, Kiev rejimine silah sevkiyatlarına devam ediyor. Ayrıca Ukrayna’da ortak silah üretimini başlatmak için kredi sağlayan Polonya, bu ülkeye askeri birliklerini de gönderme olasılığını değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batidan-gelen-silah-depolari-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1084605357.html

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polonya, silah fabrikası, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım, baltık ülkeleri