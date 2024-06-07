https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batidan-gelen-silah-depolari-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1084605357.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı'dan gelen silah depoları ve enerji tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı'dan gelen silah depoları ve enerji tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı haftalık operasyonların sonuçlarını duyurdu. Ordunun enerji tesisleri ve Batı'dan gelen mühimmat depolarının hedef aldığı belirtildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T16:20+0300

2024-06-07T16:20+0300

2024-06-07T16:20+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, 1-7 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonların sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 grup yüksek hassasiyetli saldırı düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın askeri sanayisini destekleyen enerji tesisleri, Batı’dan gelen silah ve mühimmat depoları, insansız hava araçları ve çeşitli askeri noktalar hedef alındı.Kuzey güçleri, düşmanın savunmasını derinlemesine geçerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ve yabancı paralı askerlere büyük kayıplar verdirdi. Ukrayna’nın 1400 asker, 5 tank ve 11 zırhlı araç kaybetti.Batı güçleri ise stratejik noktaları ele geçirerek, 2850 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Güney güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Paraskovyevka’yı ele geçirerek 2835 Ukrayna askerini saf dışı bıraktı.Doğu ve Dnepr güçleri çeşitli askeri birliklere ağır darbe indirirken, toplamda 935 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca, çeşitli zırhlı araçlar ve silah sistemleri imha edildi.Hava savunma sistemleri, çeşitli Ukrayna hava unsurlarını etkisiz hale getirirken, hafta boyunca 27 Ukraynalı asker esir alındı.Operasyonun başlangıcından bu yana, Rusya Silahlı Kuvvetleri toplamda 610 uçak, 274 helikopter ve 25,326 insansız hava aracını imha etti. Ayrıca, 16,287 tank ve zırhlı araç, 10,188 topçu sistemi ve 22,336 askeri araç yok edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/putin-stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor-1084603112.html

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