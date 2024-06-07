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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batidan-gelen-silah-depolari-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1084605357.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı'dan gelen silah depoları ve enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı'dan gelen silah depoları ve enerji tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı haftalık operasyonların sonuçlarını duyurdu. Ordunun enerji tesisleri ve Batı'dan gelen mühimmat depolarının hedef aldığı belirtildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T16:20+0300
2024-06-07T16:20+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, 1-7 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonların sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 grup yüksek hassasiyetli saldırı düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın askeri sanayisini destekleyen enerji tesisleri, Batı’dan gelen silah ve mühimmat depoları, insansız hava araçları ve çeşitli askeri noktalar hedef alındı.Kuzey güçleri, düşmanın savunmasını derinlemesine geçerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ve yabancı paralı askerlere büyük kayıplar verdirdi. Ukrayna’nın 1400 asker, 5 tank ve 11 zırhlı araç kaybetti.Batı güçleri ise stratejik noktaları ele geçirerek, 2850 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Güney güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Paraskovyevka’yı ele geçirerek 2835 Ukrayna askerini saf dışı bıraktı.Doğu ve Dnepr güçleri çeşitli askeri birliklere ağır darbe indirirken, toplamda 935 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca, çeşitli zırhlı araçlar ve silah sistemleri imha edildi.Hava savunma sistemleri, çeşitli Ukrayna hava unsurlarını etkisiz hale getirirken, hafta boyunca 27 Ukraynalı asker esir alındı.Operasyonun başlangıcından bu yana, Rusya Silahlı Kuvvetleri toplamda 610 uçak, 274 helikopter ve 25,326 insansız hava aracını imha etti. Ayrıca, 16,287 tank ve zırhlı araç, 10,188 topçu sistemi ve 22,336 askeri araç yok edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/putin-stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor-1084603112.html
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savunma, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
savunma, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vladimir putin, moskova. kremlin. putin

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki Batı'dan gelen silah depoları ve enerji tesisleri vuruldu

16:20 07.06.2024
© Sputnik / Сергей АверинRus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya Savunma Bakanlığı haftalık operasyonların sonuçlarını duyurdu. Ordunun enerji tesisleri ve Batı'dan gelen mühimmat depolarının hedef aldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1-7 Haziran tarihleri arasında Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonların sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 grup yüksek hassasiyetli saldırı düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın askeri sanayisini destekleyen enerji tesisleri, Batı’dan gelen silah ve mühimmat depoları, insansız hava araçları ve çeşitli askeri noktalar hedef alındı.
Kuzey güçleri, düşmanın savunmasını derinlemesine geçerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ve yabancı paralı askerlere büyük kayıplar verdirdi. Ukrayna’nın 1400 asker, 5 tank ve 11 zırhlı araç kaybetti.
Batı güçleri ise stratejik noktaları ele geçirerek, 2850 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Güney güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Paraskovyevka’yı ele geçirerek 2835 Ukrayna askerini saf dışı bıraktı.
Doğu ve Dnepr güçleri çeşitli askeri birliklere ağır darbe indirirken, toplamda 935 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca, çeşitli zırhlı araçlar ve silah sistemleri imha edildi.
Hava savunma sistemleri, çeşitli Ukrayna hava unsurlarını etkisiz hale getirirken, hafta boyunca 27 Ukraynalı asker esir alındı.
Operasyonun başlangıcından bu yana, Rusya Silahlı Kuvvetleri toplamda 610 uçak, 274 helikopter ve 25,326 insansız hava aracını imha etti. Ayrıca, 16,287 tank ve zırhlı araç, 10,188 topçu sistemi ve 22,336 askeri araç yok edildi.
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