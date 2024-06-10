https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/karari-cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-yeni-doviz-uygulamasi-bugun-basladi-1084668841.html

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, ihracatçılara yönelik önemli bir kararı duyurmuştu. Döviz... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T06:57+0300

2024-06-10T06:57+0300

2024-06-10T08:12+0300

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Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" dedi.Erdoğan, enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirterek, "Şimdi yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek" şeklinde konuştu.Yeni dönem başladıDöviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Erdoğan, ekonomideki olumlu gelişmelerin altını çizerek, "Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçıların da katkısıyla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek'ten destekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz" dedi.Bakan Şimşek, daha önce yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünün yüzde 40’a düşürüldüğünü hatırlatarak, yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünün yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini belirtti. Şimşek, piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarının süreceğini vurguladı.Ekonomide normalleşme adımlarıMerkez Bankası'nın ekonomide normalleşme adımları çerçevesinde alınan bu karar, ihracatçılar için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı ve daha sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyor.

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