Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
09:18
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
12:18
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
12:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:45
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
19:22
4 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
19:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
20:04
3 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
20:33
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
21:34
4 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
22:03
1 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
22:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
22:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/karari-cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-yeni-doviz-uygulamasi-bugun-basladi-1084668841.html
Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı
Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, ihracatçılara yönelik önemli bir kararı duyurmuştu. Döviz... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T06:57+0300
2024-06-10T08:12+0300
döviz
döviz bürosu
döviz kurları
döviz kuru
döviz rezervi
döviz tahvili
döviz borcu
döviz açığı
ihracat
zorunluluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" dedi.Erdoğan, enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirterek, "Şimdi yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek" şeklinde konuştu.Yeni dönem başladıDöviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Erdoğan, ekonomideki olumlu gelişmelerin altını çizerek, "Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçıların da katkısıyla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek'ten destekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz" dedi.Bakan Şimşek, daha önce yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünün yüzde 40’a düşürüldüğünü hatırlatarak, yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünün yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini belirtti. Şimşek, piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarının süreceğini vurguladı.Ekonomide normalleşme adımlarıMerkez Bankası'nın ekonomide normalleşme adımları çerçevesinde alınan bu karar, ihracatçılar için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı ve daha sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sigara-yasagi-icin-yeni-kanun-adiminda-ingiliz-modeli-masada-tutun-fabrikalari-kapatilacak-mi-1084669400.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
döviz, döviz bürosu, döviz kurları, döviz kuru, döviz rezervi, döviz tahvili, döviz borcu, döviz açığı, ihracat, zorunluluk, kural, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek
döviz, döviz bürosu, döviz kurları, döviz kuru, döviz rezervi, döviz tahvili, döviz borcu, döviz açığı, ihracat, zorunluluk, kural, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yeni 'döviz' uygulaması bugün başladı

06:57 10.06.2024 (güncellendi: 08:12 10.06.2024)
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, ihracatçılara yönelik önemli bir kararı duyurmuştu. Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" dedi.
Erdoğan, enflasyonda en zor dönemin geride kaldığını belirterek, "Şimdi yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek" şeklinde konuştu.

Yeni dönem başladı

Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Erdoğan, ekonomideki olumlu gelişmelerin altını çizerek, "Daha rekabetçi, müreffeh, üretken ve güçlü bir Türkiye'yi ihracatçıların da katkısıyla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz" dedi.
Bakan Şimşek, daha önce yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünün yüzde 40’a düşürüldüğünü hatırlatarak, yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünün yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini belirtti. Şimşek, piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarının süreceğini vurguladı.

Ekonomide normalleşme adımları

Merkez Bankası'nın ekonomide normalleşme adımları çerçevesinde alınan bu karar, ihracatçılar için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı ve daha sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyor.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
TÜRKİYE
'Sigara yasağı' için yeni kanun adımında 'İngiliz Modeli' masada: Tütün fabrikaları kapatılacak mı?
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала