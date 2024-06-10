https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/okan-buruk-istedi-galatasarayin-paket-transfer-plani-hazir-manchester-uniteda-dev-teklif-verildi-1084669856.html

Okan Buruk istedi, Galatasaray'ın paket transfer planı hazır: Manchester United'a dev teklif verildi

Okan Buruk istedi, Galatasaray'ın paket transfer planı hazır: Manchester United'a dev teklif verildi

Sputnik Türkiye

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği Manchester United'ın yıldızları Scott McTominay... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T08:21+0300

2024-06-10T08:21+0300

2024-06-10T08:21+0300

spor

manchester

manchester united

transfer

okan buruk

galatasaray

futbol

mctominay

aaron wan-bissaka

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Manchester United ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, McTominay ve Bissaka için toplamda 25 milyon euro ödemeyi kabul etti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin kararını bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği bu iki futbolcunun bir yıl kalan kontrat süreleri, Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.Pazarlıklar 20 milyon eurodan başladı27 yaşındaki McTominay’ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanan Manchester United, pazarlıklara 20 milyon eurodan başladı. 26 yaşındaki İngiliz sağ bek Wan-Bissaka için ise kontratının son senesinde olmasına rağmen kapıyı 20 milyon eurodan açtığı bildirildi.United değerlendirecekWan-Bissaka’yı 5 yıl önce Crystal Palace’tan 55 milyon euroya transfer eden Manchester United, bu futbolcuyu en az zararla elden çıkarmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın toplamda yaptığı 25 milyon euroluk teklifin İngilizler tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.Galatasaray, bu transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, taraftarlar da heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.

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manchester, manchester united, transfer, okan buruk, galatasaray, futbol, mctominay, aaron wan-bissaka