https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/galatasaray-torreira-davasini-kaybetti-yuklu-bir-odeme-yapmaya-hazirlaniyor-1084630724.html

Galatasaray, Torreira davasını kaybetti: Yönetim yüklü bir ödeme yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Torreira davasını kaybetti: Yönetim yüklü bir ödeme yapmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Lucas Torreira'nın temsilcisi tarafından Galatasaray'a açılan dava sonuçlandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray'ın Torreira'nın... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T09:43+0300

2024-06-08T09:43+0300

2024-06-08T10:53+0300

galatasaray

galatasaray sk

spor

lucas torreira

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tazminat

tazminat davası

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'nın temsilcisi, sarı-kırmızılıların başına adeta bela oldu. Galatasaray ile davalık olan Torreira cephesi CAS'ta görülen davayı kazandı.Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'dan alacağı olduğunu ve bu parayı tahsil edemediğini söyleyip durumu CAS'a taşımıştı. CAS, gördüğü bu davayı onadı ve sarı-kırmızılıların 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi talep etti.Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray cephesinde keyifler kaçtı. Durumun Torreira ile bir bağlantısı olmaması sebebiyle oyuncuyla hiçbir sıkıntı yaşamayan Galatasaray yönetimi, Torreira'nın temsilcisine önümüzdeki haftalarda yüklü bir ödeme yapacak.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, lucas torreira, dava, tazminat, tazminat davası