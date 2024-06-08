https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/galatasaray-torreira-davasini-kaybetti-yuklu-bir-odeme-yapmaya-hazirlaniyor-1084630724.html
Galatasaray, Torreira davasını kaybetti: Yönetim yüklü bir ödeme yapmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Torreira davasını kaybetti: Yönetim yüklü bir ödeme yapmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Lucas Torreira'nın temsilcisi tarafından Galatasaray'a açılan dava sonuçlandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray'ın Torreira'nın... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T09:43+0300
2024-06-08T09:43+0300
2024-06-08T10:53+0300
galatasaray
galatasaray sk
spor
lucas torreira
dava
tazminat
tazminat davası
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'nın temsilcisi, sarı-kırmızılıların başına adeta bela oldu. Galatasaray ile davalık olan Torreira cephesi CAS'ta görülen davayı kazandı.Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'dan alacağı olduğunu ve bu parayı tahsil edemediğini söyleyip durumu CAS'a taşımıştı. CAS, gördüğü bu davayı onadı ve sarı-kırmızılıların 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi talep etti.Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray cephesinde keyifler kaçtı. Durumun Torreira ile bir bağlantısı olmaması sebebiyle oyuncuyla hiçbir sıkıntı yaşamayan Galatasaray yönetimi, Torreira'nın temsilcisine önümüzdeki haftalarda yüklü bir ödeme yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/fenerbahce-baskanini-seciyor-aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-kez-sukru-saracogluna-ayak-basti-1084632793.html
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galatasaray, galatasaray sk, lucas torreira, dava, tazminat, tazminat davası
galatasaray, galatasaray sk, lucas torreira, dava, tazminat, tazminat davası
Galatasaray, Torreira davasını kaybetti: Yönetim yüklü bir ödeme yapmaya hazırlanıyor
09:43 08.06.2024 (güncellendi: 10:53 08.06.2024)
Lucas Torreira'nın temsilcisi tarafından Galatasaray'a açılan dava sonuçlandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray'ın Torreira'nın temsilcisine 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi gerektiğine hükmetti. Bu karar, yeni sezon öncesinde Galatasaray camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'nın temsilcisi, sarı-kırmızılıların başına adeta bela oldu. Galatasaray ile davalık olan Torreira cephesi CAS'ta görülen davayı kazandı.
Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'dan alacağı olduğunu ve bu parayı tahsil edemediğini söyleyip durumu CAS'a taşımıştı. CAS, gördüğü bu davayı onadı ve sarı-kırmızılıların 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi talep etti.
Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray cephesinde keyifler kaçtı. Durumun Torreira ile bir bağlantısı olmaması sebebiyle oyuncuyla hiçbir sıkıntı yaşamayan Galatasaray yönetimi, Torreira'nın temsilcisine önümüzdeki haftalarda yüklü bir ödeme yapacak.