https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/malatyada-36-buyuklugunde-deprem-1084699847.html
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve 7.02 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T23:24+0300
2024-06-10T23:24+0300
2024-06-10T23:41+0300
afad
son dakika
malatya
deprem
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Saat 23.15'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.Depremle ilgili olumsuz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hatayda-deprem-kabini-test-edildi-5-saat-kaldigi-enkazdan-cikti-1084597700.html
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afad, son dakika, malatya, deprem
afad, son dakika, malatya, deprem
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
23:24 10.06.2024 (güncellendi: 23:41 10.06.2024)
AFAD Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve 7.02 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Saat 23.15'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Depremle ilgili olumsuz bir açıklama gelmedi.