https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/malatyada-36-buyuklugunde-deprem-1084699847.html

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve 7.02 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T23:24+0300

2024-06-10T23:24+0300

2024-06-10T23:41+0300

afad

son dakika

malatya

deprem

türkiye

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Saat 23.15'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.Depremle ilgili olumsuz bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hatayda-deprem-kabini-test-edildi-5-saat-kaldigi-enkazdan-cikti-1084597700.html

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