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Hatay'da deprem kabini test edildi: 5 saat kaldığı enkazdan çıktı
Hatay'da deprem kabini test edildi: 5 saat kaldığı enkazdan çıktı
Sputnik Türkiye
Hatay'da yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada test edilen deprem kabininin içine giren ve 5 saat boyunca enkaz altında kalan Y.K, tepkilere neden olan testi... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:49+0300
2024-06-07T11:49+0300
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkisine neden olmuştu.Deprem kabininin sağlamlığını test etmek için ürettiği kabinin içine giren de firma sorumlusu Y.K oldu.Çöken binanın altında yaklaşık 5 saat kalan firma sorumlusu tek bir çizik bile almadan atlattı.“Testi gerçekleştirirken korktum, korkmadım diyen yalan söyler”Testin canlı insanla gerçekleştirildiğinden yıkımı gerçekleştiren firmanın bilgisi olmadığını ve bu denemeyi kendi inisiyatifiyle dile getirdiğini dile getiren firma Sorumlusu Y.K "Hatay'a yıkım testini gerçekleştirmek için geldik. Bizim yapmış olduğumuz 4'üncü yıkım hepsini mankenle denedik. Bu denememiz de ise kabine kendim girdim. Kabine kendi girişimi yaptım ama bundan hiçbir yıkım ekibinin haberi yoktu. Kendi inisiyatifimle aldığım bir karardı. Bunu yapmamın sebebi insanlara bu kabini daha iyi tanıtabilmekti. Önümüzdeki olacak depremler için nasıl önlem alabiliriz amacıyla yaptık. Bunu denerken korktum, korkmadım diyen yalan söyler. Bana göre alınması gereken bir riskti. Yaklaşık 5 saattir hem kabinin içinde hem göçük altındaydım. Göçükte kaldığım sürece bir zarar almadım. Kabin içerisinde sadece kolumu çarptım ve sırt kısmında bir basınç olduğu için ağrı oluştu ama çok şükür ki vücut bütünlüğüm bozulmadı" ifadelerini kullandı.
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Hatay'da deprem kabini test edildi: 5 saat kaldığı enkazdan çıktı
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Hatay'da deprem kabini test edildi: 5 saat kaldığı enkazdan çıktı
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hatay, deprem, kabin, test, enkaz, video, видео
hatay, deprem, kabin, test, enkaz, video, видео

Hatay'da deprem kabini test edildi: 5 saat kaldığı enkazdan çıktı

11:49 07.06.2024
© İHADeprem kabini hatay
Deprem kabini hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© İHA
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Hatay'da yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada test edilen deprem kabininin içine giren ve 5 saat boyunca enkaz altında kalan Y.K, tepkilere neden olan testi kazasız bir şekilde atlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkisine neden olmuştu.

Deprem kabininin sağlamlığını test etmek için ürettiği kabinin içine giren de firma sorumlusu Y.K oldu.
Çöken binanın altında yaklaşık 5 saat kalan firma sorumlusu tek bir çizik bile almadan atlattı.


“Testi gerçekleştirirken korktum, korkmadım diyen yalan söyler”

Testin canlı insanla gerçekleştirildiğinden yıkımı gerçekleştiren firmanın bilgisi olmadığını ve bu denemeyi kendi inisiyatifiyle dile getirdiğini dile getiren firma Sorumlusu Y.K "Hatay'a yıkım testini gerçekleştirmek için geldik. Bizim yapmış olduğumuz 4'üncü yıkım hepsini mankenle denedik. Bu denememiz de ise kabine kendim girdim. Kabine kendi girişimi yaptım ama bundan hiçbir yıkım ekibinin haberi yoktu. Kendi inisiyatifimle aldığım bir karardı. Bunu yapmamın sebebi insanlara bu kabini daha iyi tanıtabilmekti. Önümüzdeki olacak depremler için nasıl önlem alabiliriz amacıyla yaptık. Bunu denerken korktum, korkmadım diyen yalan söyler. Bana göre alınması gereken bir riskti. Yaklaşık 5 saattir hem kabinin içinde hem göçük altındaydım. Göçükte kaldığım sürece bir zarar almadım. Kabin içerisinde sadece kolumu çarptım ve sırt kısmında bir basınç olduğu için ağrı oluştu ama çok şükür ki vücut bütünlüğüm bozulmadı" ifadelerini kullandı.
© İHA
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