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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/lavrov-cinli-mevkidasi-wangla-gorustu-ukrayna-konusundaki-tutumunuz-nedeniyle-minnettariz-1084688688.html
Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang'la görüştü: 'Ukrayna konusundaki tutumunuz nedeniyle minnettarız'
Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang'la görüştü: 'Ukrayna konusundaki tutumunuz nedeniyle minnettarız'
Sputnik Türkiye
Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanma girişimleri yeni boyutlara ulaşırken Rusya ve Çin de gerilimin daha fazla tırmanmasını sağlamak için diplomatik... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T15:31+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod kentinde yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Pekin'in İsviçre'de yapılacak Ukrayna konferansına temsilci göndermeme kararı alması nedeniyle minnettar olduklarını söyleyerek Wang'a teşekkür etti.Açıklamada, "Lavrov, Pekin'in İsviçre'de yapılması planlanan 'barış konferansına' temsilcilerini göndermemeye karar vermesi ışığında Çinli ortaklara Ukrayna krizine ilişkin dengeli ve tutarlı çizgileri için şükranlarını sundu" dendi.Lavrov, söz konusu konferansın Rusya'nın eşit biçimde katılımını, tüm barış inisiyatiflerinin ve mevcut gerçekliklerin adil bir şekilde hesaba katılmasını öngörmediğinin altını çizdi.Taraflar BRICS grubunun gelişim perspektifini de ele alırken Lavrov ve Wang, grubun uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlayacak yeni ülkelerin katılımı sayesinde BRICS için yeni fırsatların ortaya çıkacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/isvicredeki-rusyasiz-baris-konferansina-90-ulke-ve-kurulus-katilacak-1084688337.html
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Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang'la görüştü: 'Ukrayna konusundaki tutumunuz nedeniyle minnettarız'

15:31 10.06.2024 (güncellendi: 15:34 10.06.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanma girişimleri yeni boyutlara ulaşırken Rusya ve Çin de gerilimin daha fazla tırmanmasını sağlamak için diplomatik faaliyetlerine devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod kentinde yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Pekin'in İsviçre'de yapılacak Ukrayna konferansına temsilci göndermeme kararı alması nedeniyle minnettar olduklarını söyleyerek Wang'a teşekkür etti.

Açıklamada, "Lavrov, Pekin'in İsviçre'de yapılması planlanan 'barış konferansına' temsilcilerini göndermemeye karar vermesi ışığında Çinli ortaklara Ukrayna krizine ilişkin dengeli ve tutarlı çizgileri için şükranlarını sundu" dendi.

Lavrov, söz konusu konferansın Rusya'nın eşit biçimde katılımını, tüm barış inisiyatiflerinin ve mevcut gerçekliklerin adil bir şekilde hesaba katılmasını öngörmediğinin altını çizdi.

Taraflar BRICS grubunun gelişim perspektifini de ele alırken Lavrov ve Wang, grubun uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlayacak yeni ülkelerin katılımı sayesinde BRICS için yeni fırsatların ortaya çıkacağını vurguladı.
Zelenskiy İsviçre'de - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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