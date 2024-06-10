https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/kirim-parlamento-baskani-konstantinov-ukrayna-catismasi-yeni-bir-asamaya-giriyor-1084679858.html
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Ukrayna çatışması yeni bir aşamaya giriyor
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Ukrayna çatışması yeni bir aşamaya giriyor
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, cephede büyük kayıplar yaşayan Ukrayna ordusunun şimdi sadece Batı’nın sağladığı silahlarla Rusya... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T11:57+0300
2024-06-10T11:57+0300
2024-06-10T11:54+0300
ukrayna krizi
rusya federasyonu
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vladimir konstantinov
ukrayna
ukrayna ordusu
batı
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füze
füze saldırısı
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, özel askeri harekat bölgesindeki durumun Kiev rejimi için çok zor olduğunu kaydederek şunu dedi:Batı ülkelerinin sömürgeci zihniyetiyle yaşadığını ve diğer halkları umursamadığını dile getiren Konstantinov, “Kolektif Batı’yı sadece kendi ekonomileri ilgilendiriyor. Öldürülen yüz binlerce Ukraynalı umurlarında değil” ifadesini kullandı.
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rusya federasyonu, kırım, vladimir konstantinov, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, insansız hava aracı (iha), füze, füze saldırısı
rusya federasyonu, kırım, vladimir konstantinov, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, insansız hava aracı (iha), füze, füze saldırısı
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Ukrayna çatışması yeni bir aşamaya giriyor
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, cephede büyük kayıplar yaşayan Ukrayna ordusunun şimdi sadece Batı’nın sağladığı silahlarla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma girişimlerine odaklanacağını belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, özel askeri harekat bölgesindeki durumun Kiev rejimi için çok zor olduğunu kaydederek şunu dedi:
Ağır kayıplar ve halkın Zelenskiy’in çetesi için ölmek istememesi nedeniyle insan günü sıkıntısı yaşayan Kiev rejimi şimdi Batı tarafından sağlanan silahlarla Rusya topraklarına yönelik saldırılara odaklanacak. Savaşacak yeterli askerleri yok, ama hâlâ füze ve insansız hava aracı fırlatacak insan kaynaklarına sahipler. Bunu yapacaklar. Bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu çatışma yeni bir aşamaya geçiyor.
Batı ülkelerinin sömürgeci zihniyetiyle yaşadığını ve diğer halkları umursamadığını dile getiren Konstantinov, “Kolektif Batı’yı sadece kendi ekonomileri ilgilendiriyor. Öldürülen yüz binlerce Ukraynalı umurlarında değil” ifadesini kullandı.