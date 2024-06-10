Ağır kayıplar ve halkın Zelenskiy’in çetesi için ölmek istememesi nedeniyle insan günü sıkıntısı yaşayan Kiev rejimi şimdi Batı tarafından sağlanan silahlarla Rusya topraklarına yönelik saldırılara odaklanacak. Savaşacak yeterli askerleri yok, ama hâlâ füze ve insansız hava aracı fırlatacak insan kaynaklarına sahipler. Bunu yapacaklar. Bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu çatışma yeni bir aşamaya geçiyor.