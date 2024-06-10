https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/istanbulda-bakkalda-silah-ticareti-yapan-supheli-tutuklandi-1084678631.html
İstanbul'da bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fatih'te işlettiği bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T11:32+0300
2024-06-10T11:32+0300
2024-06-10T11:32+0300
yaşam
fatih
bakkal
istanbul
silah ticareti
silah
yakalanma
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/iettden-toplu-tasimalarda-klima-acma-zorunlulugu-karari-1084675643.html
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fatih, bakkal, istanbul, silah ticareti, silah, yakalanma
fatih, bakkal, istanbul, silah ticareti, silah, yakalanma
İstanbul'da bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Fatih'te işlettiği bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.
Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.