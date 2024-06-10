https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/istanbulda-bakkalda-silah-ticareti-yapan-supheli-tutuklandi-1084678631.html

İstanbul'da bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Fatih'te işlettiği bakkalda silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T11:32+0300

2024-06-10T11:32+0300

2024-06-10T11:32+0300

yaşam

fatih

bakkal

istanbul

silah ticareti

silah

yakalanma

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bakkalda silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Adrese düzenlenen operasyonda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin evinde yapılan aramada da 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi.Şüpheli M.G'nin daha önce "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, "silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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fatih, bakkal, istanbul, silah ticareti, silah, yakalanma