https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ispanya-futbolunda-bir-ilk-irkciliga-karsi-ilk-kez-hapis-cezasi-verildi-1084685175.html

İspanya futbolunda bir ilk: Irkçılığa karşı hapis cezası verildi

İspanya futbolunda bir ilk: Irkçılığa karşı hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

İspanya futbolunda ırkçılık suçundan ilk hapis cezası, Real Madridli Vinicius Junior'a karşı ırkçı söylemlerinden dolayı Valencialı 3 taraftara verildi. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:54+0300

2024-06-10T13:54+0300

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ispanya futbol federasyonu

la liga

ırk ayrımcılığı

beyaz ırkçılığı

real madrid

vinicius junior

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İspanya futbolunda ırkçılık suçundan ilk hapis cezası, Real Madridli Vinicius Junior'a karşı ırkçı söylemlerinden dolayı Valencialı 3 taraftara verildi.İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, tribünlerden Vinicius'a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.Mahkeme, Brezilyalı futbolcuya ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.Bu, LaLiga kurumunun şikayeti sonucunda ırkçılıkla ilgili İspanya'da verilen ilk hapis cezası olarak kayıtlara geçti.Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar; Vinicius, LaLiga ve Real Madrid'den özür dilemiş ve yaptıklarının yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından, "Bu karar, İspanya'da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius'un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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futbol, ispanya, ispanya futbol federasyonu, la liga, ırk ayrımcılığı, beyaz ırkçılığı, real madrid, vinicius junior