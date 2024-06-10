https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/husilerden-aden-korfezinde-2-gemiye-fuze-saldirisi-1084684522.html

Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı

Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi’ne füze fırlatması sonucu 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:45+0300

2024-06-10T13:45+0300

2024-06-10T13:57+0300

israil- filistin çatışması

husiler

yemen

aden körfezi

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

kızıldeniz

ortadoğu

israil

israil savunma bakanlığı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’ndeki ticari gemileri hedef alırken, saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne iki gemisavar balistik füze fırlatıldığını, füzelerden birinin İsviçre tarafından işletilen Liberya bandralı konteyner gemisi Tavvishi'ye isabet ettiği belirtti.Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği ancak geminin seferine devam ettiği kaydedildi.Diğer füzenin ise bölgedeki koalisyon güçleri tarafından başarıyla imha edildiği, olayda kimsenin yaralanmağı bildirildi.CENTCOM, Husilerin bir gemisavar balistik füze ve gemisavar seyir füzesi ile Aden Körfezi'ne yönelik ayrı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini de ekledi.Füzelerin Antıgua ve Barbuda bayraklı Almanya tarafından işletilen kargo gemisi Norderney'e isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu hasar meydana gelen geminin seferine devam ettiği ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.İHA ve füze rampası imha edildiÖte yandan, ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Aden Körfezi üzerinde bir insansız hava aracı ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 2 seyir füzesini ve bir füze rampasını başarıyla imha ettiğini duyurdu. Söz konusu sistemlerin bölgedeki ABD, koalisyon güçleri ve ticaret gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü korumak, uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.

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husiler, yemen, aden körfezi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil ordusu (idf)