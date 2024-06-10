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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/husilerden-aden-korfezinde-2-gemiye-fuze-saldirisi-1084684522.html
Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı
Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi’ne füze fırlatması sonucu 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T13:45+0300
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israil- filistin çatışması
husiler
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aden körfezi
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ortadoğu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’ndeki ticari gemileri hedef alırken, saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne iki gemisavar balistik füze fırlatıldığını, füzelerden birinin İsviçre tarafından işletilen Liberya bandralı konteyner gemisi Tavvishi'ye isabet ettiği belirtti.Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği ancak geminin seferine devam ettiği kaydedildi.Diğer füzenin ise bölgedeki koalisyon güçleri tarafından başarıyla imha edildiği, olayda kimsenin yaralanmağı bildirildi.CENTCOM, Husilerin bir gemisavar balistik füze ve gemisavar seyir füzesi ile Aden Körfezi'ne yönelik ayrı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini de ekledi.Füzelerin Antıgua ve Barbuda bayraklı Almanya tarafından işletilen kargo gemisi Norderney'e isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu hasar meydana gelen geminin seferine devam ettiği ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.İHA ve füze rampası imha edildiÖte yandan, ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Aden Körfezi üzerinde bir insansız hava aracı ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 2 seyir füzesini ve bir füze rampasını başarıyla imha ettiğini duyurdu. Söz konusu sistemlerin bölgedeki ABD, koalisyon güçleri ve ticaret gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü korumak, uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/husiler-batili-nakliyecileri-rusya-kontrolundeki-kuzey-denizi-rotasini-kullanmaya-zorluyor-1084407418.html
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husiler, yemen, aden körfezi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil ordusu (idf)
husiler, yemen, aden körfezi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil ordusu (idf)

Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı

13:45 10.06.2024 (güncellendi: 13:57 10.06.2024)
© AP PhotoDeniz Donanma Gemi Kızıldeniz
Deniz Donanma Gemi Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© AP Photo
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi’ne füze fırlatması sonucu 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’ndeki ticari gemileri hedef alırken, saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne iki gemisavar balistik füze fırlatıldığını, füzelerden birinin İsviçre tarafından işletilen Liberya bandralı konteyner gemisi Tavvishi'ye isabet ettiği belirtti.
Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği ancak geminin seferine devam ettiği kaydedildi.
Diğer füzenin ise bölgedeki koalisyon güçleri tarafından başarıyla imha edildiği, olayda kimsenin yaralanmağı bildirildi.
CENTCOM, Husilerin bir gemisavar balistik füze ve gemisavar seyir füzesi ile Aden Körfezi'ne yönelik ayrı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini de ekledi.
Füzelerin Antıgua ve Barbuda bayraklı Almanya tarafından işletilen kargo gemisi Norderney'e isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu hasar meydana gelen geminin seferine devam ettiği ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

İHA ve füze rampası imha edildi

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Aden Körfezi üzerinde bir insansız hava aracı ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 2 seyir füzesini ve bir füze rampasını başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Söz konusu sistemlerin bölgedeki ABD, koalisyon güçleri ve ticaret gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, “Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü korumak, uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.
Kuzey Deniz Yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
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‘Husiler, Batılı nakliyecileri Rusya kontrolündeki Kuzey Denizi Rotasını kullanmaya zorluyor’
1 Haziran , 08:31
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