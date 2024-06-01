https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/husiler-batili-nakliyecileri-rusya-kontrolundeki-kuzey-denizi-rotasini-kullanmaya-zorluyor-1084407418.html

‘Husiler, Batılı nakliyecileri Rusya kontrolündeki Kuzey Denizi Rotasını kullanmaya zorluyor’

‘Husiler, Batılı nakliyecileri Rusya kontrolündeki Kuzey Denizi Rotasını kullanmaya zorluyor’

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de ticaret gemilerine düzenlediği saldırıların, Batılı nakliyecileri büyük kısmı Rusya tarafından kontrol edilen Kuzey Denizi... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T08:31+0300

2024-06-01T08:31+0300

2024-06-01T08:29+0300

dünya

rusya

kuzey deniz yolu

arktik

arktika

avrupa

asya

yemen

husiler

kızıldeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/02/1044174203_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_87ad0626649eee5b9f7d7003e29ac401.jpg

ABD’li ulusal güvenlik uzmanları ve yazarlar Jack Detsch ve Robbie Gramer’in Foreign Policy dergisi için kaleme aldıkları yazıda, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki ticaret gemilerine saldırılar düzenlemesi nedeniyle bölgedeki trafiğin normale göre neredeyse yüzde 60 azaldığına, sigorta maliyetlerinin de neredeyse 100 kat arttığına dikkat çekildi.Arktika ikliminin gezegendeki diğer yerlere göre dört kat daha hızlı ısındığı anımsatılırken hızla eriyen buzlar arasında geçen Kuzey Denizi Yolunun Avrupa’nın bazı limanlarından Asya’ya giden yolu Süveyş Kanalı’na kıyasla sekiz bin kilometre kısaltma fırsatını verdiği kaydedildi.Ancak Batı’nın Rusya’yla çatışmasının ticari kargo taşımacılığı önünde engel olabileceği endişesini dile getirildi. Dergiye konuşan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (IFS) araştırma görevlisi Katarzyna Zysk, Moskova’nın Arktik bölgeye büyük önem verdiğine ve orada güçlü bir Kuzey Filosu tuttuğuna dikkat çekti.Norveç Armatörler Birliği Acil Servis Müdürü Audun Halvorsen, “Kuzey Denizi Yolunun büyük kısmını, Arktikanın yüzde 70’ini, Rusya yönetimi kontrol ediyor ve bu güzergahı kullanmak isteyen gemilerin Ruslardan izin alması ve geçiş ücretini ödemesi gerekiyor” diye kaydetti.Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kuzey Denizi Yolunda 2024’ten itibaren yıl boyunca sürebilen gemi trafiğinin sağlanacağını açıklamıştı.Rusya hükümetinin tahminlerine göre Kuzey Deniz Yolunda kargo taşımacılığı 2024’te 40 milyon tona ulaşacak. Rosatom Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, 2035’te söz konusu rotadaki yıllık kargo taşımacılığının 220 milyon tona ulaşacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/husiler-kizildenizde-abd-ucak-gemisine-fuze-saldirisi-duzenledi-1084391625.html

rusya

kuzey deniz yolu

arktik

arktika

asya

yemen

süveyş kanalı

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey deniz yolu, arktik, arktika, avrupa, asya, yemen, husiler, kızıldeniz, süveyş kanalı, batı, aleksandr novak, rosatom, aleksey lihaçev