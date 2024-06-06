https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hakan-fidan-turkiyenin-bricse-uye-olmak-istedigini-soylemisti-zaharovadan-yanit-geldi-1084579732.html

Hakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istediğini söylemişti: Zaharova'dan yanıt geldi

Hakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istediğini söylemişti: Zaharova'dan yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin BRICS üyeliğine gösterdiği ilginin anımsatılması üzerine, birliğin kapılarının açık olduğunu ve adaylık... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T17:20+0300

2024-06-06T17:20+0300

2024-06-06T17:20+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak istediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini değerlendirdi.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Zaharova, "Birliğin kapılarının açık olduğunu biliyorsunuz. Belirli kriterler var, bunlar ülkelerin bir elitler kulübüne değil, karşılıklı saygıya dayalı birliğe üye olma arzusuyla uyumlu olmalıdır" dedi.BRICS'in halihazırda genişleme deneyimine sahip olduğunu anımsatan Zaharova, yeni üyelerin kendilerini çok konforlu hissedeceği mesajını verdi.Hakan Fidan, Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini açıklamıştı.Fidan, AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kremlinden-hakan-fidana-yanit-memnuniyetle-karsiliyoruz-1084492124.html

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