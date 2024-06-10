https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/fatih-altayli-kendisine-motosiklet-carptigini-carpan-kisinin-ise-kufur-ederek-kactigini-acikladi-1084686418.html

Fatih Altaylı kendisine motosiklet çarptığını, çarpan kişinin ise küfür ederek kaçtığını açıkladı

Fatih Altaylı kendisine motosiklet çarptığını, çarpan kişinin ise küfür ederek kaçtığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel video paylaşım kanalında yaptığı açıklamada kendisine bir motosikletin çarptığını, sürücünün küfür ederek olay yerinden... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T14:41+0300

2024-06-10T14:41+0300

2024-06-10T14:41+0300

fatih altaylı

yaşam

motosiklet

saldırı

gazeteci

kaza

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Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabından hafta sonu yaşadığı kaza olayını anlattı.Altaylı, kendisine kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.Ardından motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek olay yerinden uzaklaştığını da belirtti.

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Sputnik Türkiye

fatih altaylı, motosiklet, saldırı, gazeteci, kaza