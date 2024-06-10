https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/fatih-altayli-kendisine-motosiklet-carptigini-carpan-kisinin-ise-kufur-ederek-kactigini-acikladi-1084686418.html
Fatih Altaylı kendisine motosiklet çarptığını, çarpan kişinin ise küfür ederek kaçtığını açıkladı
Fatih Altaylı kendisine motosiklet çarptığını, çarpan kişinin ise küfür ederek kaçtığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel video paylaşım kanalında yaptığı açıklamada kendisine bir motosikletin çarptığını, sürücünün küfür ederek olay yerinden... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T14:41+0300
2024-06-10T14:41+0300
2024-06-10T14:41+0300
fatih altaylı
yaşam
motosiklet
saldırı
gazeteci
kaza
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Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabından hafta sonu yaşadığı kaza olayını anlattı.Altaylı, kendisine kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.Ardından motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek olay yerinden uzaklaştığını da belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/serdar-ortac-sahnede-dustugum-gun-alkolu-ve-sigarayi-biraktim-allahtan-tokat-geldi-1084681620.html
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fatih altaylı, motosiklet, saldırı, gazeteci, kaza
fatih altaylı, motosiklet, saldırı, gazeteci, kaza
Fatih Altaylı kendisine motosiklet çarptığını, çarpan kişinin ise küfür ederek kaçtığını açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel video paylaşım kanalında yaptığı açıklamada kendisine bir motosikletin çarptığını, sürücünün küfür ederek olay yerinden ayrıldığını anlattı.
Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabından hafta sonu yaşadığı kaza olayını anlattı.
Altaylı, kendisine kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi.
Ardından motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek olay yerinden uzaklaştığını da belirtti.