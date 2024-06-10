https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/euro-2024e-dair-merak-edilenler-maclar-hangi-stadyumlarda-oynanacak-hangi-kanalda-yayinlanacak-1084681306.html

EURO 2024'e dair merak edilenler: Maçlar hangi stadyumlarda oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024'e dair merak edilenler: Maçlar hangi stadyumlarda oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Sputnik Türkiye

'Euro 2024 ne zaman, hangi ülkede oynanacak' soruları hız kazanırken, turnuva süresince Türkiye'yi temsil edecek olan A Milli Takım'ın da maça çıkacağı statlar... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:13+0300

2024-06-10T13:13+0300

2024-06-10T13:13+0300

spor

euro 2024

euro 2024

almanya

futbol

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yapacak. 14 Haziran Cuma günü Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayacak olan turnuva, Almanya'da 10 farklı stadyumda oynanacak. Turnuva, Almanya'nın ev sahipliğinde 2. kez düzenleniyor.Turnuva Formatı ve TarihlerTurnuvada 24 takım, dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler son 16'ya yükselecek ve turnuva, tek maç eleme usulü ile devam edecek. Finale yükselen takımlar, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17. kupasını müzesine götürecek.Ev Sahibi Stadyumlar ve MaçlarBerlin Olimpiyat Stadyumu:Allianz Arena (Bayern Münih):Signal Iduna Park (Borussia Dortmund):Arena AufSchalke (Schalke):Stuttgart Arena (Stuttgart):Frankfurt Arena (Eintracht Frankfurt):Köln Stadyumu (Köln):Red Bull Arena (Leipzig):Volksparkstadion (Hamburg):Düsseldorf Arena (Fortuna Düsseldorf):Turnuva Tarihçesi ve Şampiyonlar1960'tan bu yana 4 yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 64 yıllık tarihinde 10 farklı takım şampiyon oldu. En çok şampiyonluk kazanan ülkeler ise 3'er kupa ile İspanya ve Almanya oldu.Şampiyon olan ülkelerFutbolseverler, 14 Haziran'da başlayacak turnuva için büyük bir heyecanla geri sayıma başladı. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri bir araya getirecek.EURO 2024 ne zaman başlıyor?2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cumartesi günü başlayacak. EURO 2024'ün açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.Türkiye EURO 2024 maçlarıTürkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.Türkiye EURO 2024 F Grubu maç fikstürüTürkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye-Gürcistan arasında oynanacak EURO 2024 F Grubu karşılaşması 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.EURO 2024 maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'de TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan TRT Spor'da da maçlara dair röportajlar ve programlar yer alacak. EURO 2024 Grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarını TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.EURO 2024 fi̇nali̇ ne zaman?2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final maçı ise 14 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev finalin oynanacağı stadyumun kapasitesi 70 bin kişilik.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/adana-demirspor-galatasaraydan-ozur-diledi-unutmusuz-1084676962.html

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