EURO 2024'e dair merak edilenler: Maçlar hangi stadyumlarda oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
© AA / Kemal CeylanTürkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı
© AA / Kemal Ceylan
Abone ol
'Euro 2024 ne zaman, hangi ülkede oynanacak' soruları hız kazanırken, turnuva süresince Türkiye'yi temsil edecek olan A Milli Takım'ın da maça çıkacağı statlar merak konusu oldu. Peki, ev sahibi stadyumlar hangileri, EURO 2024'ü en çok en hangi ülke kazandı, maçlar hangi kanalda ve saat kaçta? İşte 4 gün kala EURO 2024'e dair merak edilenler...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yapacak. 14 Haziran Cuma günü Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayacak olan turnuva, Almanya'da 10 farklı stadyumda oynanacak. Turnuva, Almanya'nın ev sahipliğinde 2. kez düzenleniyor.
Turnuva Formatı ve Tarihler
Turnuvada 24 takım, dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler son 16'ya yükselecek ve turnuva, tek maç eleme usulü ile devam edecek. Finale yükselen takımlar, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17. kupasını müzesine götürecek.
Ev Sahibi Stadyumlar ve Maçlar
Berlin Olimpiyat Stadyumu:
Kapasite: 71 bin
Maçlar: İspanya-Hırvatistan, Polonya-Avusturya, Hollanda-Avusturya, Son 16 turu, Çeyrek final, Final
Allianz Arena (Bayern Münih):
Kapasite: 60 bin
Maçlar: Almanya-İskoçya, Romanya-Ukrayna, Slovenya-Sırbistan, Danimarka-Sırbistan, Son 16 turu, Yarı final
Signal Iduna Park (Borussia Dortmund):
Kapasite: 62 bin
Maçlar: İtalya-Arnavutluk, Türkiye-Gürcistan, Türkiye-Portekiz, Fransa-Polonya, Son 16 turu, Yarı final
Arena AufSchalke (Schalke):
Kapasite: 50 bin
Maçlar: Sırbistan-İngiltere, İspanya-İtalya, Gürcistan-Portekiz, Son 16 turu
Stuttgart Arena (Stuttgart):
Kapasite: 51 bin
Maçlar: Slovenya-Danimarka, Almanya-Macaristan, İskoçya-Macaristan, Ukrayna-Belçika, Çeyrek final
Frankfurt Arena (Eintracht Frankfurt):
Kapasite: 47 bin
Maçlar: Belçika-Slovakya, Danimarka-İngiltere, İsviçre-Almanya, Slovakya-Romanya, Son 16 turu
Köln Stadyumu (Köln):
Kapasite: 43 bin
Maçlar: Macaristan-İsviçre, İskoçya-İsviçre, Belçika-Romanya, İngiltere-Slovenya, Son 16 turu
Red Bull Arena (Leipzig):
Kapasite: 40 bin
Maçlar: Portekiz-Çekya, Hollanda-Fransa, Hırvatistan-İtalya, Son 16 turu
Volksparkstadion (Hamburg):
Kapasite: 49 bin
Maçlar: Polonya-Hollanda, Hırvatistan-Arnavutluk, Gürcistan-Çekya, Çekya-Türkiye, Çeyrek final
Düsseldorf Arena (Fortuna Düsseldorf):
Kapasite: 47 bin
Maçlar: Avusturya-Fransa, Slovakya-Ukrayna, Arnavutluk-İspanya, Son 16 turu, Çeyrek final
Turnuva Tarihçesi ve Şampiyonlar
1960'tan bu yana 4 yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 64 yıllık tarihinde 10 farklı takım şampiyon oldu. En çok şampiyonluk kazanan ülkeler ise 3'er kupa ile İspanya ve Almanya oldu.
Şampiyon olan ülkeler
1960 - Sovyetler Birliği
1964 - İspanya
1968 - İtalya
1972 - Batı Almanya
1976 - Çekoslovakya
1980 - Batı Almanya
1984 - Fransa
1988 - Hollanda
1992 - Danimarka
1996 - Almanya
2000 - Fransa
2004 - Yunanistan
2008 - İspanya
2012 - İspanya
2016 - Portekiz
2021 - İtalya
Futbolseverler, 14 Haziran'da başlayacak turnuva için büyük bir heyecanla geri sayıma başladı. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri bir araya getirecek.
EURO 2024 ne zaman başlıyor?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cumartesi günü başlayacak. EURO 2024'ün açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Türkiye EURO 2024 maçları
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
Türkiye EURO 2024 F Grubu maç fikstürü
1.İlk Maç: Türkiye-Gürcistan: 18 Haziran Salı saat 19.00
2.İkinci Maç: Türkiye- Portekiz: 22 Haziran Cumartesi saat 19.00
3.Son Maç: Türkiye-Çekya: 26 Haziran Çarşamba saat 22.00
Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye-Gürcistan arasında oynanacak EURO 2024 F Grubu karşılaşması 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.
EURO 2024 maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'de TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan TRT Spor'da da maçlara dair röportajlar ve programlar yer alacak. EURO 2024 Grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarını TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.
EURO 2024 fi̇nali̇ ne zaman?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final maçı ise 14 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev finalin oynanacağı stadyumun kapasitesi 70 bin kişilik.