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Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesine ulaşıldı
Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T17:44+0300
2024-06-10T17:44+0300
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Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:Cansız bedenlerine ulaşılan işçiler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi.Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/erzincan-ilicte-toprak-altinda-kalan-son-iscinin-cansiz-bedenine-116-gun-sonra-ulasildi-1084632482.html
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erzincan, iliç, altın madeni, işçi, cenaze
erzincan, iliç, altın madeni, işçi, cenaze

Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesine ulaşıldı

17:44 10.06.2024
© Talha KocaErzincan
Erzincan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© Talha Koca
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İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.
Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."
Cansız bedenlerine ulaşılan işçiler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi.
Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.
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Erzincan İliç'te toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı
8 Haziran , 10:25
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