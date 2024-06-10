https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/erzincan-ilicteki-heyelanda-toprak-altinda-kalan-son-5-iscinin-cenazesine-ulasildi-1084695302.html

Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesine ulaşıldı

Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T17:44+0300

2024-06-10T17:44+0300

2024-06-10T17:44+0300

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Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:Cansız bedenlerine ulaşılan işçiler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi.Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/erzincan-ilicte-toprak-altinda-kalan-son-iscinin-cansiz-bedenine-116-gun-sonra-ulasildi-1084632482.html

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