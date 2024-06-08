https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/erzincan-ilicte-toprak-altinda-kalan-son-iscinin-cansiz-bedenine-116-gun-sonra-ulasildi-1084632482.html
Erzincan İliç'te toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı
Erzincan İliç'te toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı
Sputnik Türkiye
13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T10:25+0300
2024-06-08T10:25+0300
2024-06-08T10:25+0300
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erzincan
iliç
toprak kayması
işçi
dna testi
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı alanda arama çalışmaları son işçinin bedenine 116 gün sonra ulaşılmasıyla sona erdi.Ekipler, toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine yaklaşık 4 ay sonra ulaşılabildi.İşçinin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/gaziantepte-orman-yangini-1084627853.html
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erzincan, iliç, toprak kayması, işçi, dna testi
erzincan, iliç, toprak kayması, işçi, dna testi
Erzincan İliç'te toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı
13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı alanda arama çalışmaları son işçinin bedenine 116 gün sonra ulaşılmasıyla sona erdi.
Ekipler, toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine yaklaşık 4 ay sonra ulaşılabildi.
İşçinin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği belirtildi.