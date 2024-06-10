https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/erdogan--ozel-gorusmesi-chp-genel-merkezine-forslu-bayrak-asilacak-1084677006.html
Erdoğan- Özel görüşmesi: CHP Genel Merkezi’ne forslu bayrak asılacak
Erdoğan- Özel görüşmesi: CHP Genel Merkezi’ne forslu bayrak asılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’ye iadeyi ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyareti sırasında oturma düzeni sorunu yaşanmıştı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T11:19+0300
2024-06-10T11:19+0300
2024-06-10T11:19+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
özgür özel
ak parti
cumhuriyet halk partisi (chp)
siyaset
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmenin 11 Haziran saat 16.00’da CHP Genel Merkezi'nde olacağını duyurdu. Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.Koltuk krizine önlemCHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan'ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkat çekmiş ve Özel'in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti. Bu durumun CHP Genel Merkezi’nde yeniden yaşanmaması için iki tarafın protokolden sorumlu yetkilerin bir araya geldiği öğrenildi. Bunu göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde karşılayacak. Görüşmede iki lidere yine iki kişi eşlik edecek. Eşlik eden kişilerin bir önceki görüşmede de yanlarında olan Namık Tan ve Mustafa Elitaş olması bekleniyor. Oturma düzenin de ise yan yana iki koltuk şeklinde düzenlenecek. Bu şekilde koltuk tartışmasının yeninden gündeme gelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne gelişinde bayrak direğine Cumhurbaşkanı forsu olan Türk Bayrağı asılacak.Basına özel düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini takip edecek olan basın mensuplarına da özel alan ayrılacak. Erdoğan’ın girişinde gazeteciler fuaye alanı olarak kullanılan alanda çalışabilecek. Erdoğan’ın girişi ve çıkışı sırasında da yine bu alandan görüntü almaları sağlanacak.Gündeme gelecek konularYapılacak görüşmede; siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, açıklanan hububat ve çay fiyatları, emekli ve çiftçilerin sorunları gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.18 yıl sonra ilk ziyaretErdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Erdoğan CHP Genel Merkezi’nin açılışı sonrası dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/erdogan-ozel-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1084561189.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
recep tayyip erdoğan, özgür özel, ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), siyaset
recep tayyip erdoğan, özgür özel, ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), siyaset
Erdoğan- Özel görüşmesi: CHP Genel Merkezi’ne forslu bayrak asılacak
Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’ye iadeyi ziyaret gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyareti sırasında oturma düzeni sorunu yaşanmıştı. CHP’deki ziyarette bu konunun aşılması için yan yana iki koltuk konulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmenin 11 Haziran saat 16.00’da CHP Genel Merkezi'nde
olacağını duyurdu. Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan'ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkat çekmiş ve Özel'in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti. Bu durumun CHP Genel Merkezi’nde yeniden yaşanmaması için iki tarafın protokolden sorumlu yetkilerin bir araya geldiği öğrenildi.
Bunu göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde karşılayacak. Görüşmede iki lidere yine iki kişi eşlik edecek. Eşlik eden kişilerin bir önceki görüşmede de yanlarında olan Namık Tan ve Mustafa Elitaş olması bekleniyor. Oturma düzenin de ise yan yana iki koltuk şeklinde düzenlenecek. Bu şekilde koltuk tartışmasının yeninden gündeme gelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne gelişinde bayrak direğine Cumhurbaşkanı forsu olan Türk Bayrağı asılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini takip edecek olan basın mensuplarına da özel alan ayrılacak. Erdoğan’ın girişinde gazeteciler fuaye alanı olarak kullanılan alanda çalışabilecek. Erdoğan’ın girişi ve çıkışı sırasında da yine bu alandan görüntü almaları sağlanacak.
Yapılacak görüşmede; siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, açıklanan hububat ve çay fiyatları, emekli ve çiftçilerin sorunları gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Erdoğan CHP Genel Merkezi’nin açılışı sonrası dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.