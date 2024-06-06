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Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile 11 Haziran'da görüşecek. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaretinin 11 Haziran günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini açıkladı.
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erdoğan-özel görüşmesinin tarihi belli oldu,erdoğan özel,erdoğan son dakika
erdoğan-özel görüşmesinin tarihi belli oldu,erdoğan özel,erdoğan son dakika

Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

13:01 06.06.2024 (güncellendi: 13:02 06.06.2024)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile 11 Haziran'da görüşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaretinin 11 Haziran günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini açıkladı.
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