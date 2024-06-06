https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/erdogan-ozel-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1084561189.html
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile 11 Haziran'da görüşecek. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:01+0300
2024-06-06T13:01+0300
2024-06-06T13:02+0300
politika
recep tayyip erdoğan
son dakika
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaretinin 11 Haziran günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini açıkladı.
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erdoğan-özel görüşmesinin tarihi belli oldu,erdoğan özel,erdoğan son dakika
erdoğan-özel görüşmesinin tarihi belli oldu,erdoğan özel,erdoğan son dakika
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
13:01 06.06.2024 (güncellendi: 13:02 06.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile 11 Haziran'da görüşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaretinin 11 Haziran günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini açıkladı.