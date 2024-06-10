https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/agri-milletvekili-sirri-sakikin-oglu-savciliga-sevk-edildi-1084695450.html
Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu savcılığa sevk edildi
Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu savcılığa sevk edildi
Sputnik Türkiye
Ankara’da silahla yaralama olayına karıştıktan sonra teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T18:03+0300
2024-06-10T18:03+0300
2024-06-10T18:03+0300
türkiye
sırrı sakık
oğul
gözaltı
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Ankara’da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.’yi silahla yaraladı. Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/erzincan-ilicteki-heyelanda-toprak-altinda-kalan-son-5-iscinin-cenazesine-ulasildi-1084695302.html
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sırrı sakık, oğul, gözaltı
sırrı sakık, oğul, gözaltı
Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu savcılığa sevk edildi
Ankara’da silahla yaralama olayına karıştıktan sonra teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
Ankara’da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.’yi silahla yaraladı. Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.