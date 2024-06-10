https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/agri-milletvekili-sirri-sakikin-oglu-savciliga-sevk-edildi-1084695450.html

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu savcılığa sevk edildi

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu savcılığa sevk edildi

Sputnik Türkiye

Ankara’da silahla yaralama olayına karıştıktan sonra teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T18:03+0300

2024-06-10T18:03+0300

2024-06-10T18:03+0300

türkiye

sırrı sakık

oğul

gözaltı

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Ankara’da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.’yi silahla yaraladı. Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.

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