https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cinden-ukrayna-konulu-gercek-bir-baris-konferansi-duzenlenme-cagrisi-1084695120.html
Çin’den Ukrayna konulu gerçek bir barış konferansı düzenlenme çağrısı
Çin’den Ukrayna konulu gerçek bir barış konferansı düzenlenme çağrısı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin’in Ukrayna kriziyle ilgili hem Moskova hem de Kiev tarafından tanınacak bir barış konferansının düzenlenmesi çağrısında... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T17:43+0300
2024-06-10T17:43+0300
2024-06-10T17:43+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
vang yi
ukrayna
rusya
barış konferansı
moskova
kiev
öneri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_0f8f015780ed7719083764eee898c3a1.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının Nijniy Novgorod kentinde düzenlediği toplantıda Pekin’in Ukrayna kriziyle ilgili hem Moskova hem de Kiev tarafından tanınacak bir barış konferansının düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Vang, “Ukrayna krizi devam ediyor. Çin, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınan, tüm tarafların eşit katılımıyla ve tüm barış planlarının dürüst bir şekilde masaya yatırılacağı, gerçek bir barış konferansının vakitlice toplanmasından yanadır” açıklamasında bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakan Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod kentinde yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Lavrov, Pekin’in İsviçre’de yapılacak Ukrayna konferansına temsilci göndermeme kararı alması nedeniyle minnettar olduklarını söyleyerek Vang'a teşekkür etti.Rus diplomat, söz konusu konferansın Rusya’nın eşit biçimde katılımını, tüm barış inisiyatiflerinin ve mevcut gerçekliklerin adil bir şekilde hesaba katılmasını öngörmediğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/zelenskiy-pekini-ukrayna-baris-zirvesini-bozmaya-calismakla-sucladi-1084434094.html
çin
ukrayna
rusya
moskova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_b9142aea92d8cf39f8910e450b856a58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, ukrayna, rusya, barış konferansı, moskova, kiev, öneri, çağrı
çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, ukrayna, rusya, barış konferansı, moskova, kiev, öneri, çağrı
Çin’den Ukrayna konulu gerçek bir barış konferansı düzenlenme çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin’in Ukrayna kriziyle ilgili hem Moskova hem de Kiev tarafından tanınacak bir barış konferansının düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının Nijniy Novgorod kentinde düzenlediği toplantıda Pekin’in Ukrayna kriziyle ilgili hem Moskova hem de Kiev tarafından tanınacak bir barış konferansının düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Vang, “Ukrayna krizi devam ediyor. Çin, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınan, tüm tarafların eşit katılımıyla ve tüm barış planlarının dürüst bir şekilde masaya yatırılacağı, gerçek bir barış konferansının vakitlice toplanmasından yanadır” açıklamasında bulundu.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakan Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod kentinde yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Lavrov, Pekin’in İsviçre’de yapılacak Ukrayna konferansına temsilci göndermeme kararı alması nedeniyle minnettar olduklarını söyleyerek Vang'a teşekkür etti.
Rus diplomat, söz konusu konferansın Rusya’nın eşit biçimde katılımını, tüm barış inisiyatiflerinin ve mevcut gerçekliklerin adil bir şekilde hesaba katılmasını öngörmediğinin altını çizdi.