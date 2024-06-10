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Çin’den Ukrayna konulu gerçek bir barış konferansı düzenlenme çağrısı

Çin’den Ukrayna konulu gerçek bir barış konferansı düzenlenme çağrısı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin’in Ukrayna kriziyle ilgili hem Moskova hem de Kiev tarafından tanınacak bir barış konferansının düzenlenmesi çağrısında... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T17:43+0300

2024-06-10T17:43+0300

2024-06-10T17:43+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının Nijniy Novgorod kentinde düzenlediği toplantıda Pekin’in Ukrayna kriziyle ilgili hem Moskova hem de Kiev tarafından tanınacak bir barış konferansının düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Vang, “Ukrayna krizi devam ediyor. Çin, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınan, tüm tarafların eşit katılımıyla ve tüm barış planlarının dürüst bir şekilde masaya yatırılacağı, gerçek bir barış konferansının vakitlice toplanmasından yanadır” açıklamasında bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakan Sergey Lavrov, Nijniy Novgorod kentinde yapılan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Lavrov, Pekin’in İsviçre’de yapılacak Ukrayna konferansına temsilci göndermeme kararı alması nedeniyle minnettar olduklarını söyleyerek Vang'a teşekkür etti.Rus diplomat, söz konusu konferansın Rusya’nın eşit biçimde katılımını, tüm barış inisiyatiflerinin ve mevcut gerçekliklerin adil bir şekilde hesaba katılmasını öngörmediğinin altını çizdi.

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çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, ukrayna, rusya, barış konferansı, moskova, kiev, öneri, çağrı