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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/zelenskiy-pekini-ukrayna-baris-zirvesini-bozmaya-calismakla-sucladi-1084434094.html
Zelenskiy, Pekin’i Ukrayna Barış Zirvesi’ni bozmaya çalışmakla suçladı
Zelenskiy, Pekin’i Ukrayna Barış Zirvesi’ni bozmaya çalışmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Kendi barış formülünü öne sürerek Rusyasız Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Zelenskiy’in, 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenmesi planlanan... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T14:19+0300
2024-06-02T14:19+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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ABD merkezli siyasi gazete Politico'nun haberine göre Vladimir Zelenskiy, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle temsilcilerini göndermeyi reddeden Çin'e ateş püskürerek, bu ülkeyi, planlanan zirveyi ‘bozmak’ için Rusya'ya yardım etmekle suçladı.Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik forumunda konuşan Zelenskiy, “Rusya, Çin'in bölgedeki nüfuzunu ve Çinli diplomatları kullanarak barış zirvesini bozmak için her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.İsviçre'deki zirveye 106 ülkenin temsilci göndereceğini teyit ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bazı müttefiklerinin diğer ülkelere zirveye katılmamaları için baskı yaptığını, tarım ürünlerine ambargo koymakla ve enerji fiyatlarını yükseltmekle tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.Politico, Zelenskiy’in bu çıkışını, ‘kamuoyu önünde Çin'e yönelik nadir bir azarlama’ olarak nitelerken, “Pekin'e kur yapmak ve onu Rusya ile sınırsız bir dostluktan caydırmak için yıllarca süren temkinli girişimlerin ardından, Zelenskiy'in hayal kırıklığı bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor" diye yazdı.Zelenskiy’in, Çin lideri Şi Cinping'in çatışmaya müdahale etmeme sözüne rağmen Ukrayna'nın, Pekin’in Moskova’nın askeri çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.Zelenskiy, konuşmasını, “Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Onlardan bunu hiçbir zaman istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği vermesini de beklemiyoruz” diye tamamladı.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cin-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmayi-reddetti-1084373084.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, barış, barış görüşmeleri, isviçre, kiev, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, washington dc, pekin
ukrayna, vladimir zelenskiy, barış, barış görüşmeleri, isviçre, kiev, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, washington dc, pekin

Zelenskiy, Pekin’i Ukrayna Barış Zirvesi’ni bozmaya çalışmakla suçladı

14:19 02.06.2024
© AP Photo / Vincent ThianZelenskiy
Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
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Kendi barış formülünü öne sürerek Rusyasız Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Zelenskiy’in, 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenmesi planlanan zirveye katılmayı reddeden Pekin’e ateş püskürdüğü iddia edildi.
ABD merkezli siyasi gazete Politico'nun haberine göre Vladimir Zelenskiy, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle temsilcilerini göndermeyi reddeden Çin'e ateş püskürerek, bu ülkeyi, planlanan zirveyi ‘bozmak’ için Rusya'ya yardım etmekle suçladı.
Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik forumunda konuşan Zelenskiy, “Rusya, Çin'in bölgedeki nüfuzunu ve Çinli diplomatları kullanarak barış zirvesini bozmak için her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.
İsviçre'deki zirveye 106 ülkenin temsilci göndereceğini teyit ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bazı müttefiklerinin diğer ülkelere zirveye katılmamaları için baskı yaptığını, tarım ürünlerine ambargo koymakla ve enerji fiyatlarını yükseltmekle tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.
Politico, Zelenskiy’in bu çıkışını, ‘kamuoyu önünde Çin'e yönelik nadir bir azarlama’ olarak nitelerken, “Pekin'e kur yapmak ve onu Rusya ile sınırsız bir dostluktan caydırmak için yıllarca süren temkinli girişimlerin ardından, Zelenskiy'in hayal kırıklığı bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor" diye yazdı.
Zelenskiy’in, Çin lideri Şi Cinping'in çatışmaya müdahale etmeme sözüne rağmen Ukrayna'nın, Pekin’in Moskova’nın askeri çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.
Zelenskiy, konuşmasını, “Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Onlardan bunu hiçbir zaman istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği vermesini de beklemiyoruz” diye tamamladı.
İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
DÜNYA
‘Çin, İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayı reddetti’
31 Mayıs, 07:20
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