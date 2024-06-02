https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/zelenskiy-pekini-ukrayna-baris-zirvesini-bozmaya-calismakla-sucladi-1084434094.html

Zelenskiy, Pekin’i Ukrayna Barış Zirvesi’ni bozmaya çalışmakla suçladı

Zelenskiy, Pekin’i Ukrayna Barış Zirvesi’ni bozmaya çalışmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Kendi barış formülünü öne sürerek Rusyasız Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesinde ısrar eden Zelenskiy’in, 15 Haziran'da İsviçre'de düzenlenmesi planlanan... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T14:19+0300

2024-06-02T14:19+0300

2024-06-02T14:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

barış

barış görüşmeleri

isviçre

kiev

çin halk cumhuriyeti

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084433937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52b1e5e96a99faae1af7d506fbf1a43.jpg

ABD merkezli siyasi gazete Politico'nun haberine göre Vladimir Zelenskiy, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirveye, taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle temsilcilerini göndermeyi reddeden Çin'e ateş püskürerek, bu ülkeyi, planlanan zirveyi ‘bozmak’ için Rusya'ya yardım etmekle suçladı.Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik forumunda konuşan Zelenskiy, “Rusya, Çin'in bölgedeki nüfuzunu ve Çinli diplomatları kullanarak barış zirvesini bozmak için her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.İsviçre'deki zirveye 106 ülkenin temsilci göndereceğini teyit ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bazı müttefiklerinin diğer ülkelere zirveye katılmamaları için baskı yaptığını, tarım ürünlerine ambargo koymakla ve enerji fiyatlarını yükseltmekle tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.Politico, Zelenskiy’in bu çıkışını, ‘kamuoyu önünde Çin'e yönelik nadir bir azarlama’ olarak nitelerken, “Pekin'e kur yapmak ve onu Rusya ile sınırsız bir dostluktan caydırmak için yıllarca süren temkinli girişimlerin ardından, Zelenskiy'in hayal kırıklığı bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor" diye yazdı.Zelenskiy’in, Çin lideri Şi Cinping'in çatışmaya müdahale etmeme sözüne rağmen Ukrayna'nın, Pekin’in Moskova’nın askeri çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlara sahip olduğunu da ekledi.Zelenskiy, konuşmasını, “Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Onlardan bunu hiçbir zaman istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği vermesini de beklemiyoruz” diye tamamladı.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cin-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmayi-reddetti-1084373084.html

ukrayna

isviçre

kiev

çin halk cumhuriyeti

washington dc

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, barış, barış görüşmeleri, isviçre, kiev, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, washington dc, pekin