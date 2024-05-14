https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/suikastin-goruntuleri-ilk-kez-ortaya-cikti-sinan-atesin-vurulma-ani-kayda-alinmis-1083780505.html
Suikastın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: Sinan Ateş'in vurulma anı kayda alınmış
Suikastın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: Sinan Ateş'in vurulma anı kayda alınmış
Sputnik Türkiye
Türkiye, uzun süredir Sinan Ateş cinayetinin ardındaki sır perdesinin çözülmesini bekliyordu. Bu sabah saatlerinde gelen son dakika haberi, ülkenin gündemine... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T09:58+0300
2024-05-14T09:58+0300
2024-05-14T10:35+0300
politika
sinan ateş
suikast
görüntü
ölüm
iddianame
iddianame
ülkü ocakları
ülkü ocakları
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103724/22/1037242224_224:0:3808:2016_1920x0_80_0_0_13f9505c9582f2a9e0fcfce0e6db4b8d.jpg
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya'da, Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.Sinan Ateş'in yanında bulunan arkadaşlarından Selman Bozkurt ağır yaralanmıştı.Güvenlik kamerası görüntüleri kaydetmişSinan Ateş'in, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor. O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. Ahmet Keçik ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.Sinan Ateş iddianamesi geçen günlerde kabul edilmiş ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ismail-saymaz-ankara-emniyeti-organize-subesinden-sorumlu-kisilerin-evleri-tem-tarafindan-arandi-1083780374.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103724/22/1037242224_672:0:3360:2016_1920x0_80_0_0_34e315400e1149e4c6ff7ac42b3aa553.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinan ateş, sinan ateş olayı, sinan ateş kimdir, sinan ateş eşi, sinan ateş iddianame, sinan ateş suikasti, sinan ateş son dakika, sinan ateş son durum
sinan ateş, sinan ateş olayı, sinan ateş kimdir, sinan ateş eşi, sinan ateş iddianame, sinan ateş suikasti, sinan ateş son dakika, sinan ateş son durum
Suikastın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: Sinan Ateş'in vurulma anı kayda alınmış
09:58 14.05.2024 (güncellendi: 10:35 14.05.2024)
Türkiye, uzun süredir Sinan Ateş cinayetinin ardındaki sır perdesinin çözülmesini bekliyordu. Bu sabah saatlerinde gelen son dakika haberi, ülkenin gündemine bir anda oturdu. 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya'da, Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
Sinan Ateş'in yanında bulunan arkadaşlarından Selman Bozkurt ağır yaralanmıştı.
Güvenlik kamerası görüntüleri kaydetmiş
Sinan Ateş'in, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor. O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. Ahmet Keçik ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.
Sinan Ateş iddianamesi geçen günlerde kabul edilmiş ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.
Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.