https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/suikastin-goruntuleri-ilk-kez-ortaya-cikti-sinan-atesin-vurulma-ani-kayda-alinmis-1083780505.html

Suikastın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: Sinan Ateş'in vurulma anı kayda alınmış

Suikastın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: Sinan Ateş'in vurulma anı kayda alınmış

Sputnik Türkiye

Türkiye, uzun süredir Sinan Ateş cinayetinin ardındaki sır perdesinin çözülmesini bekliyordu. Bu sabah saatlerinde gelen son dakika haberi, ülkenin gündemine... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T09:58+0300

2024-05-14T09:58+0300

2024-05-14T10:35+0300

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Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya'da, Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.Sinan Ateş'in yanında bulunan arkadaşlarından Selman Bozkurt ağır yaralanmıştı.Güvenlik kamerası görüntüleri kaydetmişSinan Ateş'in, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor. O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. Ahmet Keçik ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.Sinan Ateş iddianamesi geçen günlerde kabul edilmiş ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.

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