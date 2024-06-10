https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupada-kriz-yaratan-secim-ardindan-snowden-belki-de-barisa-bir-sans-vermenin-zamani-gelmistir-1084681882.html
Avrupa'da kriz yaratan seçim ardından Snowden: Belki de barışa bir şans vermenin zamanı gelmiştir
Avrupa'da kriz yaratan seçim ardından Snowden: Belki de barışa bir şans vermenin zamanı gelmiştir
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan seçimlerde Avrupa ülkelerinde birçok istifa, meclis feshi ve tepki geldi. ABD'nin tüm herkesi dünyaya açıklayan ve sonrasında... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T12:54+0300
2024-06-10T12:54+0300
2024-06-10T12:54+0300
dünya
edward snowden
rusya
abd
istihbarat
seçim
erken seçim
ap
avrupa parlamentosu (ap)
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AP'nin 10'uncu yasama döneminin ilk gerçekçi resmi olarak duyurduğu sonuçlara göre, sağcı ve muhafazakar olarak bilinen Avrupa Halk Partisi, 189 sandalye kazanarak Avrupa'da şok yarattı. Washington Post gazetesi, açıklanan ilk sonuçların, kıtadaki seçmenlerin Avrupa'nın iktidardaki merkezcilerini ‘cezalandırdığını’ ve sağ partilere ise ‘benzeri görülmemiş destek' sağladığını gösterdiğini yazarken, Financial Times ise, bu sonuçların Fransız lider Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un kendi ülkelerindeki siyasi pozisyonlarına somut bir zarar vereceğine vurgu yaptı.2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nda (NSA) çalıştığı dönemde, NSA'in yasadışı ve geniş kapsamlı izleme programlarını ifşa etmesiyle uluslararası üne kavuşan ve ABD'nin tüm dünyayı nasıl yasadışı şekilde takip ettiğini ortaya çıkaran Edward Snowden ise, konu hakkında kendi yorumunu kattı. Snowden, şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusyadan-ap-secimlerinin-sonuclari-hakkinda-degerlendirme-1084681738.html
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edward snowden, rusya, abd, istihbarat, seçim, erken seçim, ap, avrupa parlamentosu (ap)
edward snowden, rusya, abd, istihbarat, seçim, erken seçim, ap, avrupa parlamentosu (ap)
Avrupa'da kriz yaratan seçim ardından Snowden: Belki de barışa bir şans vermenin zamanı gelmiştir
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan seçimlerde Avrupa ülkelerinde birçok istifa, meclis feshi ve tepki geldi. ABD'nin tüm herkesi dünyaya açıklayan ve sonrasında Rusya'ya sığınan Snowden da bu yaşananlara tepki gösterdi.
AP'nin 10'uncu yasama döneminin ilk gerçekçi resmi olarak duyurduğu sonuçlara göre, sağcı ve muhafazakar olarak bilinen Avrupa Halk Partisi, 189 sandalye kazanarak Avrupa'da şok yarattı.
Washington Post gazetesi, açıklanan ilk sonuçların, kıtadaki seçmenlerin Avrupa'nın iktidardaki merkezcilerini ‘cezalandırdığını’ ve sağ partilere ise ‘benzeri görülmemiş destek' sağladığını gösterdiğini yazarken, Financial Times ise, bu sonuçların Fransız lider Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un kendi ülkelerindeki siyasi pozisyonlarına somut bir zarar vereceğine vurgu yaptı.
2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nda (NSA) çalıştığı dönemde, NSA'in yasadışı ve geniş kapsamlı izleme programlarını ifşa etmesiyle uluslararası üne kavuşan ve ABD'nin tüm dünyayı nasıl yasadışı şekilde takip ettiğini ortaya çıkaran Edward Snowden ise, konu hakkında kendi yorumunu kattı.
Savaş yanlısı politikacılar AB seçimlerinde çok sert bir şekilde cezalandırıldı. Biden için de iyiye işaret değil.
Belki de barışa bir şans vermenin zamanı gelmiştir.