https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macron-ulusal-meclisin-feshedildigini-duyurdu--1084667511.html

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'in feshedildiğini duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'in feshedildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T22:24+0300

2024-06-09T22:24+0300

2024-06-09T22:48+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

meclis

ap

avrupa parlamentosu (ap)

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından ülkenin ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçime gideceğini açıkladı.Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek “Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım” dedi. Macron sözlerine şöyle devam etti:Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların “Avrupa’yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını” belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/avrupa-birligindeki-secim-maratonunda-son-gun-1084655442.html

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fransa, emmanuel macron, meclis, ap, avrupa parlamentosu (ap)