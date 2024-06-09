https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macron-ulusal-meclisin-feshedildigini-duyurdu--1084667511.html
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'in feshedildiğini duyurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'in feshedildiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T22:24+0300
2024-06-09T22:24+0300
2024-06-09T22:48+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
meclis
ap
avrupa parlamentosu (ap)
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından ülkenin ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçime gideceğini açıkladı.Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek “Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım” dedi. Macron sözlerine şöyle devam etti:Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların “Avrupa’yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını” belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/avrupa-birligindeki-secim-maratonunda-son-gun-1084655442.html
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fransa, emmanuel macron, meclis, ap, avrupa parlamentosu (ap)
fransa, emmanuel macron, meclis, ap, avrupa parlamentosu (ap)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'in feshedildiğini duyurdu
22:24 09.06.2024 (güncellendi: 22:48 09.06.2024)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın oy oranlarının yükselmesinin hemen ardından Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. Ülkenin ilk tur için 30 Haziran’da ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçimlere gideceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi’ni feshettiğini duyurdu. AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından ülkenin ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz’da seçime gideceğini açıkladı.
Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek “Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım” dedi. Macron sözlerine şöyle devam etti:
“Bu nedenle anayasamızın 12. maddesinin bize verdiği yetkiyle ve yaptığım istişareler sonucunda sizlerin meclisitekrardan seçmesi yönünde bir karar verdim. Birkaç dakika içinde ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz’da yapılacak seçimleri düzenleyen kararnameyi imzalayacağım.”
Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların “Avrupa’yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını” belirtti.