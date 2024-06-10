https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avcilar-sahilde-goruldu-istanbul-cevre-konseyi-genel-sekreteri-musilaj-uyuyor-1084676260.html

Avcılar sahilde görüldü: İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri: 'Müsilaj uyuyor'

Avcılar sahilde görüldü: İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri: 'Müsilaj uyuyor'

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj görülmeye başlandı. İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin müsilajı hatırlattığını belirten... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T10:36+0300

2024-06-10T10:36+0300

2024-06-10T10:36+0300

türkiye

müsilaj

istanbul

avcılar

deniz

marmara denizi

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Marmara Denizi'nde 2020 yıllarında en üst seviyede görülen müsilaj Türkiye'nin gündeminde yer almış önlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Ancak bölge sakinleri İstanbul Avcılar'da tekrar müsilaj görüldüğünü bildirdi.Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor. Balıkların ölmesine sebep oluyor. İnsan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor.İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor. Uzmanlar ise müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.'Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir'İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin 2020 yılından itibaren denizlerde görülen musilajı hatırlattığını ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. Hava ve su ısındıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/iettden-toplu-tasimalarda-klima-acma-zorunlulugu-karari-1084675643.html

türkiye

istanbul

avcılar

marmara denizi

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müsilaj, istanbul, avcılar, deniz, marmara denizi