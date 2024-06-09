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Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı
Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı
Sputnik Türkiye
Ali Koç'un 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilmesi ardından üç büyüklerden Beşiktaş'tan Koç'a tebrik mesajı geldi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T22:19+0300
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spor
beşiktaş
fenerbahçe
ali koç
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Beşiktaş, Fenerbahçe başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasıyla birlikte sosyal medyadan mesaj yayınlandı. X sosyal medyasında siyah beyazlılar şu mesajı paylaştı:
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beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, aziz yıldırım
beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, aziz yıldırım

Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı

22:19 09.06.2024
© AA / Oğuz YeterZiraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Ali Koç'un 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilmesi ardından üç büyüklerden Beşiktaş'tan Koç'a tebrik mesajı geldi.
Beşiktaş, Fenerbahçe başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasıyla birlikte sosyal medyadan mesaj yayınlandı.
X sosyal medyasında siyah beyazlılar şu mesajı paylaştı:

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla, Beşiktaş JK

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