https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/besiktastan-ali-koc-mesaji--1084667392.html
Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı
Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı
Sputnik Türkiye
Ali Koç'un 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilmesi ardından üç büyüklerden Beşiktaş'tan Koç'a tebrik mesajı geldi. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T22:19+0300
2024-06-09T22:19+0300
2024-06-09T22:19+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
ali koç
aziz yıldırım
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Beşiktaş, Fenerbahçe başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasıyla birlikte sosyal medyadan mesaj yayınlandı. X sosyal medyasında siyah beyazlılar şu mesajı paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fenerbahce-baskanini-seciyor-oy-verme-islemi-basladi-1084656801.html
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beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, aziz yıldırım
beşiktaş, fenerbahçe, ali koç, aziz yıldırım
Beşiktaş'tan Ali Koç mesajı
Ali Koç'un 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilmesi ardından üç büyüklerden Beşiktaş'tan Koç'a tebrik mesajı geldi.
Beşiktaş, Fenerbahçe başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasıyla birlikte sosyal medyadan mesaj yayınlandı.
X sosyal medyasında siyah beyazlılar şu mesajı paylaştı:
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK