https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ap-secimlerini-degerlendiren-kremlin-sonuclar-cogunlugun-ukrayna-yanlisi-olacagini-gosteriyor-1084685716.html
AP seçimlerini değerlendiren Kremlin: Sonuçlar, çoğunluğun Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor
AP seçimlerini değerlendiren Kremlin: Sonuçlar, çoğunluğun Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çıkan sonucun, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini söyledi. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T14:11+0300
2024-06-10T14:11+0300
2024-06-10T14:11+0300
politika
rusya
avrupa
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu seçimleri
kremlin
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dmitriy peskov
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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında AP seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini belirtirken, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti.Peskov, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaparken, “Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor" diye ekledi.Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim kararı almasını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, erken parlamento seçimlerine gitme kararının Fransa’nın bir iç meselesi olarak gördüğünü söyledi.Peskov, konuşmasında, “Bu, Fransa Cumhuriyeti'nin bir iç meselesidir.Yanlış hatırlamıyorsam bu, Fransa Cumhuriyeti'nin siyasi süreçlerinde bir yenilik değildir. Sayın Macron'dan önce selefleri de aynı benzer hamleleri defalarca yapmıştı” ifadelerini kullanırken, bununla birlikte Kremlin'in, Fransız liderliğinin Rusya’ya yönelik son derece düşmanca tavrını dikkate alarak bu gelişmeleri de dikkatle izleyeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusyadan-ap-secimlerinin-sonuclari-hakkinda-degerlendirme-1084681738.html
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rusya, avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, kremlin, moskova, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, avrupa, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri, kremlin, moskova, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna krizi
AP seçimlerini değerlendiren Kremlin: Sonuçlar, çoğunluğun Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çıkan sonucun, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini söyledi.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında AP seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini belirtirken, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti.
Peskov, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaparken, “Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor" diye ekledi.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim kararı almasını da değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, erken parlamento seçimlerine gitme kararının Fransa’nın bir iç meselesi olarak gördüğünü söyledi.
Peskov, konuşmasında, “Bu, Fransa Cumhuriyeti'nin bir iç meselesidir.Yanlış hatırlamıyorsam bu, Fransa Cumhuriyeti'nin siyasi süreçlerinde bir yenilik değildir. Sayın Macron'dan önce selefleri de aynı benzer hamleleri defalarca yapmıştı” ifadelerini kullanırken, bununla birlikte Kremlin'in, Fransız liderliğinin Rusya’ya yönelik son derece düşmanca tavrını dikkate alarak bu gelişmeleri de dikkatle izleyeceğinin altını çizdi.